Морозов: использование big data поможет оценке уровня жизни территорий

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил использовать искусственный интеллект и технологии больших данных (big data) для оценки качества жизни в муниципальных образованиях.

С такой инициативой он выступил в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством президента РФ Владимира Путина.

Глава Ульяновской области отметил, что регион совместно с АСИ в пилотном режиме разрабатывает рейтинг качества жизни. По его словам, в области уже наработан определенный опыт рейтингования территорий по качеству жизни, регион еще с 2017 года ведет такую работу.

"Вместе с тем, Владимир Владимирович, у нас есть небольшая проблема, с учетом того, чем мы занимаемся. В настоящее время оценка занимает достаточно много времени и основной перечень показателей – это статистическая информация. Что предлагается? На основе проделанной работы мы предлагаем использовать возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных при оценке уровня качества жизни именно в муниципальных образованиях", - сказал Морозов.