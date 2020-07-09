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Ульяновская область
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Морозов: использование big data поможет оценке уровня жизни территорий
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил использовать искусственный интеллект и технологии больших данных (big data) для оценки качества жизни в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-10T17:31
ульяновская область
сергей морозов (политик)
технологии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сергей морозов (политик), технологии

Морозов: использование big data поможет оценке уровня жизни территорий

18:05 09.07.2020 (обновлено: 17:31 10.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил использовать искусственный интеллект и технологии больших данных (big data) для оценки качества жизни в муниципальных образованиях.
С такой инициативой он выступил в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством президента РФ Владимира Путина.
Глава Ульяновской области отметил, что регион совместно с АСИ в пилотном режиме разрабатывает рейтинг качества жизни. По его словам, в области уже наработан определенный опыт рейтингования территорий по качеству жизни, регион еще с 2017 года ведет такую работу.
"Вместе с тем, Владимир Владимирович, у нас есть небольшая проблема, с учетом того, чем мы занимаемся. В настоящее время оценка занимает достаточно много времени и основной перечень показателей – это статистическая информация. Что предлагается? На основе проделанной работы мы предлагаем использовать возможности искусственного интеллекта и анализа больших данных при оценке уровня качества жизни именно в муниципальных образованиях", - сказал Морозов.
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Губернатор обратился к президенту с просьбой поддержать реализацию данной задачи, что позволит разработать программное обеспечение расчетов показателей качества жизни и в дальнейшем использовать их для аналогичных задач.
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Ульяновская областьСергей Морозов (политик)Технологии
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