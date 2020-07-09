Судья попросил пересмотреть решение о закрытии дела Флинна

"Решение грозит перевернуть вверх дном юридические процессы. Именно окружной суд должен рассматривать и принимать решения по имеющимся ходатайствам, даже по тем, которые выглядят незатейливыми. (Апелляционный) суд, если его попросят, рассматривает эти решения, а не предвосхищает их", - говорится в ходатайстве, поданном адвокатами судьи Салливана.