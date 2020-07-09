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Судья попросил пересмотреть решение о закрытии дела Флинна
Судья по делу экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна просит апелляционный суд пересмотреть решение о закрытии дела, говорится в документах суда. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:56
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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фбр, майкл флинн, дональд трамп, сергей кисляк, роберт мюллер, сша, в мире

Судья попросил пересмотреть решение о закрытии дела Флинна

23:56 09.07.2020
425
© AP Photo / Carolyn KasterСоветник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Судья по делу экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна просит апелляционный суд пересмотреть решение о закрытии дела, говорится в документах суда.
Ранее апелляционный суд большинством в два голоса против одного предписал судье закрыть дело, сославшись на соответствующее решение минюста. Однако судья Эммет Салливан, который в прошлом уже не раз грозил Флинну тюрьмой, просит расширенную коллегию апелляционного суда пересмотреть это решение.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
24 июня, 22:28
Трамп прокомментировал прекращение дела против Флинна
"Решение грозит перевернуть вверх дном юридические процессы. Именно окружной суд должен рассматривать и принимать решения по имеющимся ходатайствам, даже по тем, которые выглядят незатейливыми. (Апелляционный) суд, если его попросят, рассматривает эти решения, а не предвосхищает их", - говорится в ходатайстве, поданном адвокатами судьи Салливана.
Ранее министерство юстиции США сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР и попросило суд закрыть дело. Судья Эмметт Салливан отказался это сделать и назначил независимого эксперта для оценки дела. Тот рекомендовал дело не закрывать, а приговорить Флинна за преступление, в котором он уже признался ранее. Эксперт также предложил наказать Флинна за то, что тот лгал суду, поскольку он сначала признался в совершении преступлении, а затем пытался отозвать признание.
Флинн был советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности на протяжении трех недель в январе-феврале 2017 года. Его обвинили в неверном информировании Трампа и ФБР о телефонных разговорах с тогдашним послом России Сергеем Кисляком. Дело стало одним из наиболее заметных в "российском расследовании", по итогам которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы" (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
29 мая, 23:54
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
180013
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ФБРМайкл ФлиннДональд ТрампСергей КислякРоберт МюллерСШАВ мире
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