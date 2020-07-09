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В Нью-Йорке напротив башни Трампа появилась надпись "Black lives matter"
Напротив небоскреба Trump Tower на проезжую часть Пятой авеню нанесли большую желтую надпись Black lives matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), передает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:51
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
билл де блазио
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, билл де блазио, дональд трамп, сша, в мире

В Нью-Йорке напротив башни Трампа появилась надпись "Black lives matter"

23:51 09.07.2020
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© AFP 2020 / ANGELA WEISSНадпись Black Lives Matter в Нью-Йорке
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке
© AFP 2020 / ANGELA WEISS
НЬЮ-ЙОРК, 9 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Напротив небоскреба Trump Tower на проезжую часть Пятой авеню нанесли большую желтую надпись Black lives matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), передает корреспондент РИА Новости.
На этом участке Пятой авеню перекрыто автомобильное движение. Желающие подходят и фотографируются на фоне надписи.
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Мэр города Билл де Блазио и его супруга также взяли по валику приняли участие в раскраске букв. В акции принял участие и проповедник Эл Шарптон - один из самых известных в США борцов за права чернокожих.
"Вот что важно запомнить - сегодня мы делаем заявление о том, что мы ценим в Нью-Йорке. Мы делаем заявление о том, что имеет значение. Когда я объявил, что мы будем делать это здесь, президент Трамп сказал, что мы опорочим роскошь Пятой авеню. Позвольте мне сказать вам, мы ничего не порочим. Мы освобождаем Пятую авеню", - сказал де Блазио под аплодисменты собравшихся.
"Так что, когда мы произносим "Жизни чернокожих имеют значение", нет более американского заявления, нет более патриотического заявления, потому что нет Америки без чернокожей Америки", - заявил он.
Ранее на основных улицах в ряде районов и городов США аналогичную надпись уже нанесли.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаБилл де БлазиоДональд ТрампСШАВ мире
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Von Stirliz
760000
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