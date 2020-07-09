В Нью-Йорке напротив башни Трампа появилась надпись "Black lives matter"

На этом участке Пятой авеню перекрыто автомобильное движение. Желающие подходят и фотографируются на фоне надписи.

"Так что, когда мы произносим "Жизни чернокожих имеют значение", нет более американского заявления, нет более патриотического заявления, потому что нет Америки без чернокожей Америки", - заявил он.