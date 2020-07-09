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Трамп назвал закрытие школ из-за COVID-19 "политическим абсурдом"
Президент США Дональд Трамп назвал закрытие школ из-за коронавируса "политическим абсурдом". РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:46
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп назвал закрытие школ из-за COVID-19 "политическим абсурдом"

23:46 09.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал закрытие школ из-за коронавируса "политическим абсурдом".
"Мы должны открыть школы, прекратите этот политический абсурд!" - сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп
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По его словам, такие страны, как Германия, Дания, Норвегия и Швеция уже открыли школы, и там "все в порядке". Трамп заявил, что его противники хотят получить политические очки на закрытии школ.
"Они не хотят их открывать, потому что думают, что это поможет им (на президентских выборах) 3 ноября, но я думаю, что это им помешает 3 ноября", - сказал Трамп.
Решения о закрытии и открытии школ принимают местные власти, Трамп не может на них повлиять, хотя он уже грозил удерживать федеральные ассигнования на школы, если те не откроются своевременно.
В США наблюдается новый рост случаев коронавируса, общее число случаев выросло уже выше 3 миллионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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