Трамп назвал закрытие школ из-за COVID-19 "политическим абсурдом"

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп назвал закрытие школ из-за коронавируса "политическим абсурдом".

"Мы должны открыть школы, прекратите этот политический абсурд!" - сказал Трамп , выступая в Белом доме.

По его словам, такие страны, как Германия, Дания, Норвегия и Швеция уже открыли школы, и там "все в порядке". Трамп заявил, что его противники хотят получить политические очки на закрытии школ.

"Они не хотят их открывать, потому что думают, что это поможет им (на президентских выборах) 3 ноября, но я думаю, что это им помешает 3 ноября", - сказал Трамп.

Решения о закрытии и открытии школ принимают местные власти, Трамп не может на них повлиять, хотя он уже грозил удерживать федеральные ассигнования на школы, если те не откроются своевременно.

В США наблюдается новый рост случаев коронавируса , общее число случаев выросло уже выше 3 миллионов.