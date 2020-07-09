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В Саратовской области осудили участника группы наркоторговцев
Энгельсский райсуд Саратовской области приговорил участника преступной группы, у которой изъяли приготовленные к сбыту свыше пяти килограммов синтетических... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:42
генеральная прокуратура рф
энгельс
саратовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
генеральная прокуратура рф, энгельс, саратовская область, происшествия

В Саратовской области осудили участника группы наркоторговцев

23:42 09.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Энгельсский райсуд Саратовской области приговорил участника преступной группы, у которой изъяли приготовленные к сбыту свыше пяти килограммов синтетических наркотиков, к девяти с половиной годам лишения свободы, сообщила Генпрокуратура РФ.
Суд установил, что с июня 2018 года по июль 2019 года житель Энгельса выполнял в преступной группе роль оптового закладчика, распространял синтетические наркотики на территории города, создавая тайники-закладки и сообщая их координаты потенциальным покупателям. Также он передал наркотики другому участнику группы для последующего сбыта. Общая масса приготовленных к сбыту наркотиков превысила пять килограммов.
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Кроме того, для легализации преступных доходов от продажи наркотиков подсудимый провел финансовые операции на сумму 3 миллиона рублей. В прокуратуре отметили, что его задержали в июле 2019 года на посту ДПС во время проверки документов, а затем он рассказал обо всей схеме распространения наркотиков и сделанных закладках.
"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил жителя Энгельса к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным по статьям УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размерах" и "Легализация (отмывание) денежных средств, в крупном размере".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Генеральная прокуратура РФЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
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