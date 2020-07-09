В Саратовской области осудили участника группы наркоторговцев

САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Энгельсский райсуд Энгельсский райсуд Саратовской области приговорил участника преступной группы, у которой изъяли приготовленные к сбыту свыше пяти килограммов синтетических наркотиков, к девяти с половиной годам лишения свободы, сообщила Генпрокуратура РФ.

Суд установил, что с июня 2018 года по июль 2019 года житель Энгельса выполнял в преступной группе роль оптового закладчика, распространял синтетические наркотики на территории города, создавая тайники-закладки и сообщая их координаты потенциальным покупателям. Также он передал наркотики другому участнику группы для последующего сбыта. Общая масса приготовленных к сбыту наркотиков превысила пять килограммов.

Кроме того, для легализации преступных доходов от продажи наркотиков подсудимый провел финансовые операции на сумму 3 миллиона рублей. В прокуратуре отметили, что его задержали в июле 2019 года на посту ДПС во время проверки документов, а затем он рассказал обо всей схеме распространения наркотиков и сделанных закладках.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил жителя Энгельса к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по статьям УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размерах" и "Легализация (отмывание) денежных средств, в крупном размере".