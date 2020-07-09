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Киевский суд арестовал на два месяца "куратора руководителей ДНР"
Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на 60 суток без возможности внесения залога гражданина Украины, который якобы причастен к созданию... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:38
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донецкая народная республика, киев, украина, в мире

Киевский суд арестовал на два месяца "куратора руководителей ДНР"

23:38 09.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на 60 суток без возможности внесения залога гражданина Украины, который якобы причастен к созданию "Разведывательного управления" в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщила в четверг пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Ранее СБ Украины заявила о задержании в Киеве мужчины, который якобы являлся куратором руководителей ДНР по линии Главного разведывательного управления. Среди опубликованных на сайте ведомства записей якобы есть телефонные разговоры задержанного с Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко, которые проходят как фигуранты по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе рейса MH17.
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"Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на 60 суток без возможности внесения залога гражданина Украины, причастного к созданию "разведывательного управления", - сообщается на сайте.
В ведомстве напомнили, что накануне ему было сообщено о подозрении по факту создания, руководства и участия в террористической организации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
По данным следствия, гражданин, который был задержан в Киеве, принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР". "В частности, руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории", - отметили в пресс-службе.
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