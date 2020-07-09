https://ria.ru/20200709/1574142429.html
В АТОР рассказали, как будет возобновляться международное авиасообщение
Список безопасных стран для путешествий российских туристов, представленный Роспотребнадзором, обусловлен безопасной эпидемиологической обстановкой, но для... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:32
2020-07-09T23:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fdbea9cba870e4f9ca0ed90f29ca707b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, в мире
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Список безопасных стран для путешествий российских туристов, представленный Роспотребнадзором
, обусловлен безопасной эпидемиологической обстановкой, но для возобновления международного авиасообщения потребуется соблюдение нескольких критериев, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР
) Майя Ломидзе
.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов направил письмо в Росавиацию
и Минтранс, где содержится список стран, которые ведомство считает безопасными с точки зрения эпидемиологической обстановки для возобновления сообщение с Российской Федерацией
. В перечень вошли - Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.
"Минтранс совместно со штабом по распространению коронавируса будет принимать решение о том порядке, с какими странами что открывать, и эти страны могут попасть в так называемый первый этап. При этом сроки первого этапа отнюдь не завтра. Второй момент, крайне важный - готовность этих стран, несмотря на то, что мы их признали безопасными, принимать наших граждан", - прокомментировала ситуацию она.
Представитель АТОР также напомнила о позиции Еврокомиссии, что Россия пока находится в списке тех стран, которые неблагополучны с точки зрения распространения заболевания.
"Таким образом, у нас получается как минимум две стадии - определение сроков первого этапа открытия авиасообщения с зарубежными странами, и вторая стадия - готовность этих стран, которые мы признали безопасными, принимать наших граждан. Только после этого будет понятно, когда откроется авиасообщение", - считает Ломидзе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.