Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574142429.html
В АТОР рассказали, как будет возобновляться международное авиасообщение
Список безопасных стран для путешествий российских туристов, представленный Роспотребнадзором, обусловлен безопасной эпидемиологической обстановкой, но для... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fdbea9cba870e4f9ca0ed90f29ca707b.jpg
https://ria.ru/20200708/1574067686.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fdbea9cba870e4f9ca0ed90f29ca707b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_85ce29c828501f501fe4dea132cea362.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_119:0:2167:2048_1400x0_80_0_0_d2479bdc235e8bcfe0298ef78fc6253f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, в мире

В АТОР рассказали, как будет возобновляться международное авиасообщение

23:32 09.07.2020
2053
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Список безопасных стран для путешествий российских туристов, представленный Роспотребнадзором, обусловлен безопасной эпидемиологической обстановкой, но для возобновления международного авиасообщения потребуется соблюдение нескольких критериев, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов направил письмо в Росавиацию и Минтранс, где содержится список стран, которые ведомство считает безопасными с точки зрения эпидемиологической обстановки для возобновления сообщение с Российской Федерацией. В перечень вошли - Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.
Пассажиры в аэропорту
8 июля, 16:24Туризм
Россияне смогут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку через год
"Минтранс совместно со штабом по распространению коронавируса будет принимать решение о том порядке, с какими странами что открывать, и эти страны могут попасть в так называемый первый этап. При этом сроки первого этапа отнюдь не завтра. Второй момент, крайне важный - готовность этих стран, несмотря на то, что мы их признали безопасными, принимать наших граждан", - прокомментировала ситуацию она.
Представитель АТОР также напомнила о позиции Еврокомиссии, что Россия пока находится в списке тех стран, которые неблагополучны с точки зрения распространения заболевания.
"Таким образом, у нас получается как минимум две стадии - определение сроков первого этапа открытия авиасообщения с зарубежными странами, и вторая стадия - готовность этих стран, которые мы признали безопасными, принимать наших граждан. Только после этого будет понятно, когда откроется авиасообщение", - считает Ломидзе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
640117
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВ мире
Рекомендуем
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
Актер Михаил Ефремов
Семья Ефремова готовится к худшему, заявила его подруга
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга назвали причину роста смертности в июне
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Фургал не признал вину
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков рассказал, каким артистам следует запретить въезд в Россию
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии выявили более 42 тысяч случаев COVID-19
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
В Израиле районы в пяти городах попали под карантинные ограничения
Здание Центрального банка России в Москве
Эксперт рассказал, как вернуть вклад, если у банка отозвали лицензию
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавируса
Орнитологи использовали метод кукушки для спасения аистов
Орнитологи использовали метод "кукушки" для спасения аистов
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, где и как хранить зарядные устройства
Беременная девушка
Акушер-гинеколог рассказала о правилах загара для беременных
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
Сотрудник ГИБДД проверяет документы
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Парк "Остров Мечты" вновь откроется для посетителей
09:11В Москве еще 1007 пациентов выздоровели от COVID-19
09:10Жительница Чукотки две недели бродила по тундре, питаясь растениями
09:09Ученые узнали об угрозе сбоев в работе иммунитета у людей с коронавирусом
09:08Власти оценили состояние газового оборудования в доме под Кировом
09:07Более 170 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
09:03В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
Лента новостейМолния