Трамп назвал решение Верховного суда по его финансам "охотой на ведьм"

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда по его финансовым документам "охотой на ведьм".
Верховный суд принял в четверг два решения по финансам Трампа. В одном из них суд отказал комитетам конгресса, которые затребовали финансовую информацию Трампа и его семьи. Однако в другом решении суд постановил, что прокуроры в Нью-Йорке могут затребовать налоговые документы президента. Тем не менее, эти документы вряд ли будут обнародованы до президентских выборов.
Трамп сказал журналистам президентского пула, что "доволен одним и недоволен другим" решением суда.
"Это политическая охота на ведьм, такого никто никогда не видывал. Это чистая охота на ведьм, это фальшивка, вроде расследования (спецпрокурора Роберта) Мюллера — то было тоже фальшивкой, но я выиграл. Это еще одна фальшивка. Это все чисто политическое", - сказал Трамп.
Белый дом приветствовал решение суда отказать конгрессу в финансовых документах Трампа.
"Суд дал понять, что ограниченные полномочия конгресса по установлению фактов путем рассылки повесток должны использоваться как поддержка законодательных полномочий конгресса и должны иметь связь с обоснованными целями законотворчества. Конгресс не может действовать как бродячий следственный орган, особенно против равной ему ветви власти", - говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Кейли Макинани.