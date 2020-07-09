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Трамп назвал решение Верховного суда по его финансам "охотой на ведьм"
Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда по его финансовым документам "охотой на ведьм". РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:25
кейли макинани
верховный суд сша
дональд трамп
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сша
в мире
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353
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кейли макинани, верховный суд сша, дональд трамп, роберт мюллер, нью-йорк (город), сша, в мире

Трамп назвал решение Верховного суда по его финансам "охотой на ведьм"

23:25 09.07.2020
585
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда по его финансовым документам "охотой на ведьм".
Верховный суд принял в четверг два решения по финансам Трампа. В одном из них суд отказал комитетам конгресса, которые затребовали финансовую информацию Трампа и его семьи. Однако в другом решении суд постановил, что прокуроры в Нью-Йорке могут затребовать налоговые документы президента. Тем не менее, эти документы вряд ли будут обнародованы до президентских выборов.
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Трамп сказал журналистам президентского пула, что "доволен одним и недоволен другим" решением суда.
"Это политическая охота на ведьм, такого никто никогда не видывал. Это чистая охота на ведьм, это фальшивка, вроде расследования (спецпрокурора Роберта) Мюллера — то было тоже фальшивкой, но я выиграл. Это еще одна фальшивка. Это все чисто политическое", - сказал Трамп.
Белый дом приветствовал решение суда отказать конгрессу в финансовых документах Трампа.
"Суд дал понять, что ограниченные полномочия конгресса по установлению фактов путем рассылки повесток должны использоваться как поддержка законодательных полномочий конгресса и должны иметь связь с обоснованными целями законотворчества. Конгресс не может действовать как бродячий следственный орган, особенно против равной ему ветви власти", - говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Кейли Макинани.
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