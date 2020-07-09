В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве

Отмечается, что подросток в ходе допроса рассказал, что пришел в гости к 62-летнему мужчине, в доме у того находился еще один 51-летний местный житель. Между последним и молодым человеком возникла ссора, во время которой, сообщает СК, подросток схватил табурет и ударил им мужчину по голове, затем схватил нож и нанес несколько ударов им в живот. Хозяина дома подросток, по данным ведомства, убил ножом в спину как свидетеля. По информации СК, все участники драки были в состоянии алкогольного опьянения.