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В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве
Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:05
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
происшествия
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волгоградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве

23:05 09.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в четверг в частном доме в селе Лог были обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранами спины и живота.
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"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов удалось установить и задержать причастное к убийству лицо. Им оказался 16-летний местный житель, ранее судимый за кражу", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что подросток в ходе допроса рассказал, что пришел в гости к 62-летнему мужчине, в доме у того находился еще один 51-летний местный житель. Между последним и молодым человеком возникла ссора, во время которой, сообщает СК, подросток схватил табурет и ударил им мужчину по голове, затем схватил нож и нанес несколько ударов им в живот. Хозяина дома подросток, по данным ведомства, убил ножом в спину как свидетеля. По информации СК, все участники драки были в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
Сотрудник полиции
8 марта, 20:04
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1431392
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьПроисшествия
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