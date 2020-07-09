https://ria.ru/20200709/1574142035.html
В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве
Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:05
2020-07-09T23:05
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
происшествия
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волгоградская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости.
Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области
, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в четверг в частном доме в селе Лог были обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранами спины и живота.
"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов удалось установить и задержать причастное к убийству лицо. Им оказался 16-летний местный житель, ранее судимый за кражу", - говорится в сообщении СК
.
Отмечается, что подросток в ходе допроса рассказал, что пришел в гости к 62-летнему мужчине, в доме у того находился еще один 51-летний местный житель. Между последним и молодым человеком возникла ссора, во время которой, сообщает СК, подросток схватил табурет и ударил им мужчину по голове, затем схватил нож и нанес несколько ударов им в живот. Хозяина дома подросток, по данным ведомства, убил ножом в спину как свидетеля. По информации СК, все участники драки были в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".