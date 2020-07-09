Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574141949.html
Посольство заявило о запугивании населения Эстонии "российской угрозой"
Посольство РФ в Эстонии призывает местных аналитиков не пугать население "российской угрозой", а искать объединяющие два соседних государства темы для выхода на РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:03
россия
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:384:2048:1536_1400x0_80_0_0_6683c11b24b1f545e5501d2702fa5fce.jpg
https://ria.ru/20200705/1573922017.html
https://ria.ru/20200707/1573999949.html
россия
эстония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:384:2048:1536_1400x0_80_0_0_6683c11b24b1f545e5501d2702fa5fce.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_4fe19b5c53127a17bc5ec6198c04db61.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_256:0:1792:1536_1400x0_80_0_0_cdf2781e60673384039efabe5e802f39.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эстония, в мире

Посольство заявило о запугивании населения Эстонии "российской угрозой"

23:03 09.07.2020
2381
© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии призывает местных аналитиков не пугать население "российской угрозой", а искать объединяющие два соседних государства темы для выхода на взаимовыгодное сотрудничество.
Российские дипломаты отмечают, что прошедшее 1 июля голосование по поправкам в Конституцию РФ стало весомым поводом для появления в Эстонии различного рода аналитических материалов, прогнозов, комментариев, заявлений как официального, так и менее официального характера. Не меньшее внимание вызвала появившаяся несколько ранее статья президента России Владимира Путина, посвященная 75-летию победы Советского Союза над нацизмом.
Города мира. Таллин. Эстония
5 июля, 20:13
Замгенсека НАТО обсуждает в Эстонии "российскую угрозу"
"Нельзя не видеть в большинстве появившихся в Эстонии откликов вполне определенную направленность, а именно: стремление выплеснуть на Россию и руководство нашей страны всевозможные обвинения, будь то переписывание истории или вынашивание агрессивных планов, угрожающих всему миру, а значит, и Эстонии. Сколько усилий предпринимается, чтобы доказать, что не сегодня-завтра Прибалтика станет жертвой "агрессивной" России. И так из года в год", - говорится в обнародованном в четверг комментарии посольства.
По его данным, прогнозы новоявленных оракулов все не сбываются, впору пожалеть о "потерянном времени и горах зря исписанной бумаги".
"Не стоит ли с учетом этого приложить всю мощь мыслительного аппарата подобных "аналитиков" на другом направлении – действовать в русле взаимоуважительного диалога, с намерением искать объединяющие два соседних государства темы для выхода на взаимовыгодное сотрудничество в интересах населения обеих стран?", - задается вопросом российская дипмиссия.
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
7 июля, 12:27Медиавойны
Симоньян прокомментировала возможность запрета RT в Эстонии
1350000
Обсудить 0
РоссияЭстонияВ мире
Рекомендуем
Мария Бутина
В США экс-бойфренд Бутиной Пол Эриксон получил семь лет тюрьмы
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей
Ким Е Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
В КНДР заявили об отсутствии интереса к "бесполезному" саммиту с США
Владимир Зеленский
Зеленский продал дом в Киевской области
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США около 100 членов конгресса просят не отменять визы для студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
Тбилиси требует от Киева разъяснений после заявлений Саакашвили
Разведение сил в Донбассе
В Киеве назвали Минские соглашения неактуальными
Прогулочный катер у Набережной Кутузова в Санкт-Петербурге
В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз
Покупатель у кассы в аптеке
В Минздраве приняли меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Площадь Независимости в Киеве
Киевский суд арестовал на два месяца "куратора руководителей ДНР"
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Парк "Остров Мечты" вновь откроется для посетителей
09:11В Москве еще 1007 пациентов выздоровели от COVID-19
09:10Жительница Чукотки две недели бродила по тундре, питаясь растениями
09:09Ученые узнали об угрозе сбоев в работе иммунитета у людей с коронавирусом
09:08Власти оценили состояние газового оборудования в доме под Кировом
09:07Более 170 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
09:03В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
Лента новостейМолния