Посольство заявило о запугивании населения Эстонии "российской угрозой"

"Нельзя не видеть в большинстве появившихся в Эстонии откликов вполне определенную направленность, а именно: стремление выплеснуть на Россию и руководство нашей страны всевозможные обвинения, будь то переписывание истории или вынашивание агрессивных планов, угрожающих всему миру, а значит, и Эстонии. Сколько усилий предпринимается, чтобы доказать, что не сегодня-завтра Прибалтика станет жертвой "агрессивной" России. И так из года в год", - говорится в обнародованном в четверг комментарии посольства.