https://ria.ru/20200709/1574141949.html
Посольство заявило о запугивании населения Эстонии "российской угрозой"
Посольство РФ в Эстонии призывает местных аналитиков не пугать население "российской угрозой", а искать объединяющие два соседних государства темы для выхода на РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:03
2020-07-09T23:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, эстония, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 9 июл - РИА Новости.
Посольство РФ в Эстонии
призывает местных аналитиков не пугать население "российской угрозой", а искать объединяющие два соседних государства темы для выхода на взаимовыгодное сотрудничество.
Российские дипломаты отмечают, что прошедшее 1 июля голосование по поправкам в Конституцию РФ
стало весомым поводом для появления в Эстонии различного рода аналитических материалов, прогнозов, комментариев, заявлений как официального, так и менее официального характера. Не меньшее внимание вызвала появившаяся несколько ранее статья президента России Владимира Путина
, посвященная 75-летию победы Советского Союза над нацизмом.
"Нельзя не видеть в большинстве появившихся в Эстонии откликов вполне определенную направленность, а именно: стремление выплеснуть на Россию и руководство нашей страны всевозможные обвинения, будь то переписывание истории или вынашивание агрессивных планов, угрожающих всему миру, а значит, и Эстонии. Сколько усилий предпринимается, чтобы доказать, что не сегодня-завтра Прибалтика станет жертвой "агрессивной" России. И так из года в год", - говорится в обнародованном в четверг комментарии посольства.
По его данным, прогнозы новоявленных оракулов все не сбываются, впору пожалеть о "потерянном времени и горах зря исписанной бумаги".
"Не стоит ли с учетом этого приложить всю мощь мыслительного аппарата подобных "аналитиков" на другом направлении – действовать в русле взаимоуважительного диалога, с намерением искать объединяющие два соседних государства темы для выхода на взаимовыгодное сотрудничество в интересах населения обеих стран?", - задается вопросом российская дипмиссия.