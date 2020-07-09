В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

Всего за время пандемии в России выявили около 707 тысяч случаев заболевания COVID-19, 10 843 человека умерли, более 481 тысячи выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 227 тысяч — приходится на Москву. При этом более 162 тысяч пациентов уже поправились.