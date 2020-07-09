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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574141824.html
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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Они любые цифры напишут - пойди проверь. Завтра скажут что умерли 3 тысячи человек и снова всех по конурам рассадят.
19
Согласен, есть знакомые, знакомые их знакомых типо заболели, и то не понятно чем, но всегда предположительно коронкой, другая знакомая, сестра жены, врач, сидела на карантине 2 недели из-за того что якобы нашли заразного, потом выпустили с карантина, и так же благополучно по сей день, уже как тройку месяцев работает, ни чего из защиты у них нет, кроме масок, благо последний месяц их стали поставлять, до того шили сами, так как обязывали их иметь, а в якобы заразный блок не допускают ни кого, списка зараженных тоже нет, слабо верится в искренность политиков и ангажированных врачей, а ради денег напоют чего угодно, это же колосальный способ зароботка.
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4
москва
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

22:56 09.07.2020 (обновлено: 23:48 09.07.2020)
6088
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне в столице скончались 32 человека. Общее число жертв достигло 4087.
Всего за время пандемии в России выявили около 707 тысяч случаев заболевания COVID-19, 10 843 человека умерли, более 481 тысячи выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 227 тысяч — приходится на Москву. При этом более 162 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Они любые цифры напишут - пойди проверь. Завтра скажут что умерли 3 тысячи человек и снова всех по конурам рассадят.
9 июля, 22:57
Станислав Попов
1410103
Согласен, есть знакомые, знакомые их знакомых типо заболели, и то не понятно чем, но всегда предположительно коронкой, другая знакомая, сестра жены, врач, сидела на карантине 2 недели из-за того что якобы нашли заразного, потом выпустили с карантина, и так же благополучно по сей день, уже как тройку месяцев работает, ни чего из защиты у них нет, кроме масок, благо последний месяц их стали поставлять, до того шили сами, так как обязывали их иметь, а в якобы заразный блок не допускают ни кого, списка зараженных тоже нет, слабо верится в искренность политиков и ангажированных врачей, а ради денег напоют чего угодно, это же колосальный способ зароботка.
10 июля, 00:10
Иван Самойлов
1110001
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