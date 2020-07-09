https://ria.ru/20200709/1574141824.html
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:56
2020-07-09T23:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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Станислав Попов
Они любые цифры напишут - пойди проверь. Завтра скажут что умерли 3 тысячи человек и снова всех по конурам рассадят.
19
Иван Самойлов
Согласен, есть знакомые, знакомые их знакомых типо заболели, и то не понятно чем, но всегда предположительно коронкой, другая знакомая, сестра жены, врач, сидела на карантине 2 недели из-за того что якобы нашли заразного, потом выпустили с карантина, и так же благополучно по сей день, уже как тройку месяцев работает, ни чего из защиты у них нет, кроме масок, благо последний месяц их стали поставлять, до того шили сами, так как обязывали их иметь, а в якобы заразный блок не допускают ни кого, списка зараженных тоже нет, слабо верится в искренность политиков и ангажированных врачей, а ради денег напоют чего угодно, это же колосальный способ зароботка.
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4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество