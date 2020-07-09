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США поприветствовали требование ОЗХО к Сирии по химоружию
США приветствуют требование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к Сирии отчитаться о возможно имеющихся у страны отравляющих веществах,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:53
война в сирии
организация по запрещению химического оружия
мид сирии
хама (город)
сирия
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война в сирии, организация по запрещению химического оружия, мид сирии, хама (город), сирия, сша, в мире

США поприветствовали требование ОЗХО к Сирии по химоружию

22:53 09.07.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб. 8 марта 2020
Сирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб. 8 марта 2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США приветствуют требование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к Сирии отчитаться о возможно имеющихся у страны отравляющих веществах, говорится в письменном заявлении госдепартамента.
"Нынешнее решение ясно излагает меры, которые должно предпринять правительство Сирии, в том числе: отчитаться об объектах, на которых было разработано, хранилось и откуда поставлялось химоружие, использовавшееся в Эль-Латамне (в марте 2017 года); отчитаться об остающихся запасах химоружия и объектах по его производству; а также решить остающиеся вопросы с первоначальными отчетами", - говорится в заявлении госдепа.
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"Исполнительные совет ОЗХО своим решением подтвердил, что ответственные за использование химического оружия должны быть привлечены к ответственности, и подчеркнул важность правосудия для тех, кто применяет его", - говорится в заявлении.
ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение властей Сирии.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Война в СирииОрганизация по запрещению химического оружияМИД СирииХама (город)СирияСШАВ мире
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