Кассационный суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор экс-главе Республики Коми Второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру , получившему 11 лет за хищения и отмывание денег, сообщила РИА Новости адвокат бывшего чиновника Дарья Евменина.

"Суд оставил приговор без изменений, наши кассационные жалобы - без удовлетворения", - рассказала собеседница агентства.

По её словам, Гайзер участвовал в заседании посредством видео-конференц-связи из исправительной колонии.

"Мы заявляли о грубейших нарушениях норм уголовно-процессуального кодекса, допущенных нижестоящими инстанциями", - сказала адвокат.

Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В конечном итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов. В тот же день приговор вступил в силу, в данный момент Гайзер отбывает наказание в колонии в Тверской области.

Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ , был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.