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Кассационный суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным
Второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, получившему 11 лет за хищения и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:49
республика коми
дело в отношении властей коми
следственный комитет россии (ск рф)
вячеслав гайзер
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика коми, дело в отношении властей коми, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гайзер, происшествия

Кассационный суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным

22:49 09.07.2020
2042
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в четверг признал законным приговор экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, получившему 11 лет за хищения и отмывание денег, сообщила РИА Новости адвокат бывшего чиновника Дарья Евменина.
"Суд оставил приговор без изменений, наши кассационные жалобы - без удовлетворения", - рассказала собеседница агентства.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
10 июня 2019, 16:11
Темное дело Гайзера. За что экс-глава Коми получил 11 лет тюрьмы
По её словам, Гайзер участвовал в заседании посредством видео-конференц-связи из исправительной колонии.
"Мы заявляли о грубейших нарушениях норм уголовно-процессуального кодекса, допущенных нижестоящими инстанциями", - сказала адвокат.
Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В конечном итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов. В тот же день приговор вступил в силу, в данный момент Гайзер отбывает наказание в колонии в Тверской области.
Бывший глава Коми Владимир Торлопов, обвиняемый в коррупции
Вчера, 14:18
В верховный суд Коми поступила жалоба на отказ в УДО экс-главе региона
Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.
В сообщество, по мнению следствия, также входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматель Валерий Веселов. Ромаданов, заключивший досудебное соглашение, в мае 2018-го был приговорен к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 170 миллионов рублей. Фаерштейн покончил с собой в СИЗО в августе 2016-го, еще один обвиняемый, бизнесмен Алексей Соколов, погиб в ДТП в Новороссийске в мае 2018-го. Зарубин находится в международном розыске.
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Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
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Республика КомиДело в отношении властей КомиСледственный комитет России (СК РФ)Вячеслав ГайзерПроисшествия
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