Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574141534.html
ОЗХО дала Сирии 90 дней на решение ситуации с химоружием
Исполнительный совет ОЗХО путем голосования принял решение по вопросу химического оружия в Сирии: САР даётся 90 дней на урегулирование связанных с ним вопросов, РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:44
организация по запрещению химического оружия
хама (город)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155137/64/1551376443_0:37:3304:1896_1400x0_80_0_0_e3e4dc94f405dd1587ada15e66ec01a5.jpg
https://ria.ru/20200513/1571351693.html
https://ria.ru/20200409/1569827948.html
https://ria.ru/20200422/1570419382.html
1
хама (город)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155137/64/1551376443_0:37:3304:1896_1400x0_80_0_0_e3e4dc94f405dd1587ada15e66ec01a5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155137/64/1551376443_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_5fc74ccdd4c66e0854bd02c67ecda4cc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155137/64/1551376443_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_21a851d96d00c62b6e81bf8cd59588ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
организация по запрещению химического оружия, хама (город), сирия, в мире

ОЗХО дала Сирии 90 дней на решение ситуации с химоружием

22:44 09.07.2020
3739
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Исполнительный совет ОЗХО путем голосования принял решение по вопросу химического оружия в Сирии: САР даётся 90 дней на урегулирование связанных с ним вопросов, говорится в сообщении пресс-службы организации.
"Совет выражает свое глубочайшее сочувствие жертвам использования химического оружия и осуждает использование химического оружия, о котором сообщала Группа по расследованию и идентификации (ГРИ), которая пришла к выводу, есть веские основания полагать, что Сирия в марте 2017 года использовала химическое оружие в Эль-Латамне", - говорится в сообщении организации.
Заседание Совета безопасности ООН
13 мая, 02:50Война в Сирии
Европейские члены СБ ООН и Польша поддержали доклад ОЗХО по Сирии
Отмечается, что "решение выражает глубокую озабоченность совета в связи с тем, что использование САР химического оружия является следствием того, что САР не смогла заявить и уничтожить все своё химическое оружие и заводы по производству химоружия".
"В целях исправления ситуации и в соответствии с параграфом 36 статьи VIII конвенции, исполнительный совет принял решение потребовать, чтобы САР в течение 90 дней выполнила следующие меры", - написано в коммюнике.
Среди того, что требуют от Сирии - "заявить в секретариат о заводах, где химическое оружие..., использованное 24, 25 и 30 марта 2017 года разрабатывалось, производилось и хранилось", "заявить об имеющемся сейчас в наличии химическом оружии, включая зарин, прекурсоры зарина, хлор, который не предназначен для целей, не запрещённых конвенцией, равно как и о предприятиях по производству химического оружия и связанных предприятиях". Наконец, третьим требованием является "решить все нерешенные вопросы, касающиеся первоначального заявления о запасах и программе химического оружия".
Через 100 дней генеральный директор ОЗХО представит исполнительному совету и всем ее странам-участницам доклад о том, выполнила ли Сирия указанные требования.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
9 апреля, 19:50Война в Сирии
Захарова обвинила ОЗХО в нарушениях при расследовании химатак в Думе
"Если САР не в полной мере выполнит все меры в течение указанного периода в 90 дней, генеральный директор будет докладывать о статусе выполнения этого решения на всех регулярных сессиях исполнительного совета... Если САР не исправит ситуацию…, исполнительный совет решил рекомендовать конференции стран-участниц организации на следующем заседании принять решение о необходимых в связи с этим действиях", - отмечают в ОЗХО.
ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение властей Сирии.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
Здание Министерства иностранных дел РФ
22 апреля, 16:08
Репутацию ОЗХО принесли в жертву амбициям США, заявили в МИД
8900852
Обсудить 1
Организация по запрещению химического оружияХама (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Сирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб. 8 марта 2020
США поприветствовали требование ОЗХО к Сирии по химоружию
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
Разведение сил в Донбассе
В Киеве назвали Минские соглашения неактуальными
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
Тбилиси требует от Киева разъяснений после заявлений Саакашвили
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Владимир Зеленский
Зеленский продал дом в Киевской области
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Парк "Остров Мечты" вновь откроется для посетителей
09:11В Москве еще 1007 пациентов выздоровели от COVID-19
09:10Жительница Чукотки две недели бродила по тундре, питаясь растениями
09:09Ученые узнали об угрозе сбоев в работе иммунитета у людей с коронавирусом
09:08Власти оценили состояние газового оборудования в доме под Кировом
09:07Более 170 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
09:03В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
Лента новостейМолния