ОЗХО дала Сирии 90 дней на решение ситуации с химоружием

ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Исполнительный совет Исполнительный совет ОЗХО путем голосования принял решение по вопросу химического оружия в Сирии : САР даётся 90 дней на урегулирование связанных с ним вопросов, говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Совет выражает свое глубочайшее сочувствие жертвам использования химического оружия и осуждает использование химического оружия, о котором сообщала Группа по расследованию и идентификации (ГРИ), которая пришла к выводу, есть веские основания полагать, что Сирия в марте 2017 года использовала химическое оружие в Эль-Латамне", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что "решение выражает глубокую озабоченность совета в связи с тем, что использование САР химического оружия является следствием того, что САР не смогла заявить и уничтожить все своё химическое оружие и заводы по производству химоружия".

"В целях исправления ситуации и в соответствии с параграфом 36 статьи VIII конвенции, исполнительный совет принял решение потребовать, чтобы САР в течение 90 дней выполнила следующие меры", - написано в коммюнике.

Среди того, что требуют от Сирии - "заявить в секретариат о заводах, где химическое оружие..., использованное 24, 25 и 30 марта 2017 года разрабатывалось, производилось и хранилось", "заявить об имеющемся сейчас в наличии химическом оружии, включая зарин, прекурсоры зарина, хлор, который не предназначен для целей, не запрещённых конвенцией, равно как и о предприятиях по производству химического оружия и связанных предприятиях". Наконец, третьим требованием является "решить все нерешенные вопросы, касающиеся первоначального заявления о запасах и программе химического оружия".

Через 100 дней генеральный директор ОЗХО представит исполнительному совету и всем ее странам-участницам доклад о том, выполнила ли Сирия указанные требования.

"Если САР не в полной мере выполнит все меры в течение указанного периода в 90 дней, генеральный директор будет докладывать о статусе выполнения этого решения на всех регулярных сессиях исполнительного совета... Если САР не исправит ситуацию…, исполнительный совет решил рекомендовать конференции стран-участниц организации на следующем заседании принять решение о необходимых в связи с этим действиях", - отмечают в ОЗХО.

ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых - искажение фактов и обвинение властей Сирии.