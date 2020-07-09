В Афинах произошли беспорядки из-за проекта об ограничении митингов

Парламент Греции в четверг голосует по законопроекту, регулирующему проведение демонстраций и митингов. Законопроект значительно меняет нынешний простой порядок проведения уличных собраний. Так, организаторы обязаны своевременно уведомлять власти о проведении публичных мероприятий на открытом воздухе, хотя незаявленное собрание само по себе не становится незаконным. Возможен запрет на проведение собраний "по соображениям общественной безопасности" или если существует вероятность того, что его проведение непропорционально нарушит социально-экономическую жизнь района.