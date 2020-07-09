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В Афинах произошли беспорядки из-за проекта об ограничении митингов
Беспорядки произошли перед парламентом Греции в центре Афин во время обсуждения законопроекта об ограничении митингов, сообщает греческое общественное... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:33
парламент греции
греция
афины
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353
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парламент греции, греция, афины, в мире

В Афинах произошли беспорядки из-за проекта об ограничении митингов

22:33 09.07.2020
1324
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости. Беспорядки произошли перед парламентом Греции в центре Афин во время обсуждения законопроекта об ограничении митингов, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Отмечается, что возле площади Синтагма группа примерно из 150 человек стала бросать бутылки с зажигательной смесью, камни и бутылки, полиция ответила слезоточивым газом. Беспорядки продолжались порядка 15 минут.
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Парламент Греции в четверг голосует по законопроекту, регулирующему проведение демонстраций и митингов. Законопроект значительно меняет нынешний простой порядок проведения уличных собраний. Так, организаторы обязаны своевременно уведомлять власти о проведении публичных мероприятий на открытом воздухе, хотя незаявленное собрание само по себе не становится незаконным. Возможен запрет на проведение собраний "по соображениям общественной безопасности" или если существует вероятность того, что его проведение непропорционально нарушит социально-экономическую жизнь района.
Законопроект разрешает полиции разгонять митинг в ряде случаев. Никаких ограничений не будет для празднования 1 мая и годовщины 17 ноября – восстания студентов афинского Политехнического института, подавленного войсками хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года.
Правительство заявляет, что постоянные демонстрации создают проблемы для горожан, мешают автомобильному и общественному транспорту, нарушают торговлю. Оппозиция заявляет, что впервые со времен военной хунты в Греции ограничивается право на митинги и собрания. В день голосования в центре Афин проходит несколько митингов.
Организованные профсоюзами демонстрации проходят без инцидентов.
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Парламент ГрецииГрецияАфиныВ мире
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