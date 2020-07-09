Миронов рассказал о прорыве в работе над инвестиционным климатом

"Мы совершили настоящий прорыв - вошли в десятку национального рейтинга состояния инвестиционного климата, за год поднявшись сразу на 8 позиций. Все это – результат планомерной работы, которую мы начали несколько лет назад, когда формировали стратегию социально-экономического развития области "10 точек роста", - приводит пресс-служба правительства слова Миронова.