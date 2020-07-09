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Ярославская область
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Миронов рассказал о прорыве в работе над инвестиционным климатом
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов полагает, что область вошла в десятку лидеров инвестиционного климата благодаря планомерной работе в рамках... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:26
ярославская область
дмитрий миронов
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353
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дмитрий миронов, ярославская область

Миронов рассказал о прорыве в работе над инвестиционным климатом

22:26 09.07.2020
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© Фото : предоставлено правительством Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
© Фото : предоставлено правительством Ярославской области
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов полагает, что область вошла в десятку лидеров инвестиционного климата благодаря планомерной работе в рамках региональной стратегии социально-экономического развития "10 точек роста".
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел по видеосвязи заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года. Она отметила, что благодаря усилиям управленческой команды Ярославская область серьезно улучшила свои показатели по поддержке малого бизнеса. Это позволило региону войти в десятку лидеров, поднявшись с 18 места.
"Мы совершили настоящий прорыв - вошли в десятку национального рейтинга состояния инвестиционного климата, за год поднявшись сразу на 8 позиций. Все это – результат планомерной работы, которую мы начали несколько лет назад, когда формировали стратегию социально-экономического развития области "10 точек роста", - приводит пресс-служба правительства слова Миронова.
Губернатор отметил, что благодаря наращиванию инвестиций, предпринимательской активности, регион получает ценный ресурс, с помощью которого появляется возможность развивать социальную сферу, здравоохранение и образование, реализовывать проекты благоустройства городской среды, повышать качество жизни населения региона.
По итогам работы правительства Ярославской области в 2019 году было отмечено снижение административной нагрузки. Высокую оценку получило законодательство о механизмах защиты и поддержки инвесторов, а также институт оценки регулирующего воздействия, говорится в сообщении.
По словам губернатора, рейтинг добавил регионам соревновательного духа, в результате этой гонки побеждает вся страна.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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