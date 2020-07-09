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Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в трех сирийских провинциях, сообщил на брифинге руководитель российского Центра... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:13
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
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война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

22:13 09.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в трех сирийских провинциях, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Мамухия, один обстрел населенного пункта Сараф в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Эрназ, один обстрел населенного пункта Кафер-Таала, один обстрел населенного пункта Урум-Эль-Кубру в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал он.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Джарих-Эль-Фаукани – Шарли-Эль-Фаукани – Зор-Мгар – Мишко – Кула – Мутлуджа-Сифтек – Салиб – Шарли-Эль-Фаукани – Джарих-Эль-Фаукани – аэродром Метрас.
Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
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