Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в трех сирийских провинциях, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Мамухия, один обстрел населенного пункта Сараф в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Эрназ, один обстрел населенного пункта Кафер-Таала, один обстрел населенного пункта Урум-Эль-Кубру в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал он.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Джарих-Эль-Фаукани – Шарли-Эль-Фаукани – Зор-Мгар – Мишко – Кула – Мутлуджа-Сифтек – Салиб – Шарли-Эль-Фаукани – Джарих-Эль-Фаукани – аэродром Метрас.
Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
* Террористическая организация, запрещенная в России