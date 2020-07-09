https://ria.ru/20200709/1574140624.html
С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей
Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску инспекции Федеральной налоговой службы, сообщило агентство городских... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:05
2020-07-09T22:37
эльман пашаев
россия
михаил ефремов
происшествия
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Егор Панкратов
В тюрьму злостного нарушителя и убийцу!
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sergiokarlas folfovich
И какой тут не виновен если неоднократно нарушал
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, россия, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости
. Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова
более 117 тысяч рублей по иску инспекции Федеральной налоговой службы, сообщило агентство городских новостей "Москва".
Как заявили в пресс-службе суда, эти средства сняли из-за неуплаты административного штрафа в срок.
Ранее в столичном управлении ГИБДД рассказали, что за прошлый и текущий года Ефремов получил около 50 штрафов, из которых пять на начало июня не были уплачены.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов признал вину. Однако позже адвокат Эльман Пашаев
заявил, что актер не считает себя виновником происшествия.