С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Хамовнический районный суд взыскал с . Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску инспекции Федеральной налоговой службы, сообщило агентство городских новостей "Москва".

Как заявили в пресс-службе суда, эти средства сняли из-за неуплаты административного штрафа в срок.

Ранее в столичном управлении ГИБДД рассказали, что за прошлый и текущий года Ефремов получил около 50 штрафов, из которых пять на начало июня не были уплачены.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.