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С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей
Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску инспекции Федеральной налоговой службы, сообщило агентство городских... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:37
эльман пашаев
россия
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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эльман пашаев, россия, михаил ефремов, происшествия

С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей

22:05 09.07.2020 (обновлено: 22:37 09.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску инспекции Федеральной налоговой службы, сообщило агентство городских новостей "Москва".
Как заявили в пресс-службе суда, эти средства сняли из-за неуплаты административного штрафа в срок.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
8 июля, 22:04
Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний
Ранее в столичном управлении ГИБДД рассказали, что за прошлый и текущий года Ефремов получил около 50 штрафов, из которых пять на начало июня не были уплачены.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Gran Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП артист был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов признал вину. Однако позже адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником происшествия.
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
8 июля, 17:26
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
153713258
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Эльман ПашаевРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
В тюрьму злостного нарушителя и убийцу!
9 июля, 22:42
Егор Панкратов
3400004
И какой тут не виновен если неоднократно нарушал
9 июля, 22:36
sfsergiokarlas folfovich
3102003
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