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В Вологодской области церковь загорелась после удара молнии
Купол недействующей церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вологодской области загорелся после попадания молнии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:05
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В Вологодской области церковь загорелась после удара молнии

22:05 09.07.2020
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Купол недействующей церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вологодской области загорелся после попадания молнии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного ГУМЧС.
"Около 17 часов произошло возгорание из-за попадания молнии в купол церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кичменгском городке в Вологодской области. Пожар ликвидировали около 19 часов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших нет.
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