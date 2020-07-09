В КГБ Белоруссии рассказали о доказательствах по делу Белгазпромбанка

МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Начальник отдела следственного управления Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что имеются неопровержимые доказательства причастности всех фигурантов "дела Белгазпромбанка " к инкриминируемым им преступлениям.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который в течение 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты Виктор Бабарико , прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки.

"Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям", - сказал Бычек телеканалу ОНТ . Сюжет был показан в четверг в вечернем эфире.

По его словам, "осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы, которые, при помощи зарубежных коллег, позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток".

Представитель КГБ также пояснил место компании "ПриватЛизинг" в схеме, которая является одним из эпизодов обвинения. "Суть бизнеса заключалась в следующем: "ПриватЛизинг" реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг, рассчитывался с продавцом (товаров - ред.) за счет кредитных ресурсов банка. Таким образом, успешность деятельности "ПриватЛизинга" напрямую зависела от условий, на каких предоставляют кредитные средства этой компании", - сказал Бычек. При этом в сюжете было отмечено, что один из основателей компании ранее работал в "Белгазпромбанке".

Бычек заявил, что "руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие - за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компаний на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого "отката". "Как установлено в ходе следствия, и как сейчас рассказывают банкиры в своих показаниях, никакого практического участия в деятельности "ПриватЛизинга" они не принимали, в этот бизнес не инвестировали, а получение ими части прибыли было обусловлено исключительно принимаемыми ими как должностными лицами банка решениями о кредитовании предприятия на выгодных условиях", - продолжил представитель КГБ.

По его словам, "на имя юриста банка, а также сотрудника банка, по совместительству близкого друга Бабарико были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей ПриватЛизинга". "Одновременно с этим в оффшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых бы аккумулировались незаконные денежные вознаграждения. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карточки", - добавил Бычек.