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В Минздраве приняли меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав России собрал информацию о потребности в лекарстве для лечения онкологических заболеваний Винкристин и направил письма в НМИЦ онкологии им. Н.Н... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:38
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), верофарм, общество

В Минздраве приняли меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

21:54 09.07.2020 (обновлено: 23:38 09.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель у кассы в аптеке
Покупатель у кассы в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минздрав России собрал информацию о потребности в лекарстве для лечения онкологических заболеваний Винкристин и направил письма в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата и в Минпромторг России о необходимости принятии экстренных мер по возобновлению производства лекарства в прежних объемах, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее СМИ сообщали, что в российских больницах заканчивается препарат Винкристин для лечения онкологических заболеваний, к концу года пациенты могут остаться без лечения.
Минздрав организовал совещание с представителями компаний - производителей лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием Винкристин.
По информации представленной компанией - производителем ООО "Верофарм", в настоящее время на складах отсутствуют запасы препарата, а поставки планируются не ранее 2021 года.
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По информации другого производителя ООО "Тева", компания приостановила ввоз лекарственного препарата под торговым наименованием "Винкристин - Тева", но после принятия решения о регистрации предельной отпускной цены, препарат появится на фармацевтическом рынке, пояснили в пресс-службе.
"Минздравом России осуществлен сбор потребности в лекарственном препарате с МНН - Винкристин, и соответствующее письмо направлено в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата", - говорится в сообщении.
В научно-производственном филиале "Наукопрофи" центра Блохина принято решение наращивать объемы производства Винкристина - планировалось произвести 46 тысяч упаковок за 2020 год, но уже произведено 48 тысяч, до конца года планируется ещё 105 тысяч упаковок, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в Минпромторг России направлено письмо о недопущении прекращения производства данного препарата и принятии экстренных мер по его возобновлению в прежних объемах, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.
"Ситуация, связанная с наличием лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, находится на контроле в Министерстве здравоохранения Российской Федерации", - отметили в министерстве.
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВЕРОФАРМОбщество
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