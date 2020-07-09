В Минздраве приняли меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минздрав России собрал информацию о потребности в лекарстве для лечения онкологических заболеваний Винкристин и направил письма в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата и в Минпромторг России о необходимости принятии экстренных мер по возобновлению производства лекарства в прежних объемах, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее СМИ сообщали, что в российских больницах заканчивается препарат Винкристин для лечения онкологических заболеваний, к концу года пациенты могут остаться без лечения.

Минздрав организовал совещание с представителями компаний - производителей лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием Винкристин.

По информации представленной компанией - производителем ООО " Верофарм ", в настоящее время на складах отсутствуют запасы препарата, а поставки планируются не ранее 2021 года.

По информации другого производителя ООО "Тева", компания приостановила ввоз лекарственного препарата под торговым наименованием "Винкристин - Тева", но после принятия решения о регистрации предельной отпускной цены, препарат появится на фармацевтическом рынке, пояснили в пресс-службе.

"Минздравом России осуществлен сбор потребности в лекарственном препарате с МНН - Винкристин, и соответствующее письмо направлено в адрес ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата", - говорится в сообщении.

В научно-производственном филиале "Наукопрофи" центра Блохина принято решение наращивать объемы производства Винкристина - планировалось произвести 46 тысяч упаковок за 2020 год, но уже произведено 48 тысяч, до конца года планируется ещё 105 тысяч упаковок, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в Минпромторг России направлено письмо о недопущении прекращения производства данного препарата и принятии экстренных мер по его возобновлению в прежних объемах, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.