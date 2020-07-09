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Власти рассказали об условии возобновления авиасообщения
Дата открытия границ и возобновления авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:51
россия
дмитрий чернышенко
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, дмитрий чернышенко, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество

Власти рассказали об условии возобновления авиасообщения

21:51 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дата открытия границ и возобновления авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Если внутри страны благодаря очень четким критериям, которые обозначил и создал Роспотребнадзор и профильные министерства, субъекты открывают те или иные возможности для граждан в соответствии с обстановкой, то, конечно, за пределами нашей родины такой контроль, такую управляемость, открытость данных обеспечить будет крайне сложно", - сказал он журналистам.
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Вице-премьер отметил, что все уповают на создание вакцины, которая бы кардинально решила этот вопрос для россиян.

"Рисковать никто не будет"

Чернышенко подчеркнул, что никто не собирается открывать границы, рискуя здоровьем людей.
По его мнению, во время пандемии российская система здравоохранения проявила себя в лучшем свете,
"Зачем было столько усилий потрачено и столько жизней спасено - для того, чтобы сейчас так бездумно просто такие действия принять?" - сказал он.
Правительство, добавил Чернышенко, рассчитывает, что Ростуризм к осени подготовит предложения о программе по развитию внутреннего туризма.
Разговоры о том, что в России некачественный сервис, отчасти справедливы, отметил он. По мнению вице-премьера, это обстоятельство надо изменить, а для этого стоит начать путешествовать по стране. Он подчеркнул, что у России есть гигантский потенциал с точки зрения развития внутреннего туризма.
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"Сейчас настало время лучше узнать свою страну", — резюмировал вице-премьер.

Прекращение полетов

Ранее РБК сообщил, что Роспотребнадзор предложил возобновить перелеты в Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, а также во Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку. Чернышенко не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что говорить о точных сроках возобновления воздушного сообщения пока не приходится. Он отметил, что в некоторых государствах фиксируют новые очаги вспышек инфекции и ситуация остается нестабильной.
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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, в свою очередь, сообщили, что авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа. Власти планируют принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.В некоторых случаях россияне, прибывающие на родину вывозными рейсами, должны будут проходить двухнедельный карантин или тестироваться на коронавирус. До 13 июля Минтранс оценит готовность международных аэропортов к возобновлению полетов.
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РоссияДмитрий ЧернышенкоТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковОбщество
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