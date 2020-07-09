В Северной Осетии нашли тело пропавшего в горах туриста

ПЯТИГОРСК, 9 июл - РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста из Владикавказа, пропавшего в горах Северной Осетии, предположительно он сорвался со склона, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, поиски туриста начались утром 7 июля. Сообщалось, что мужчина не вернулся в назначенный срок - 6 июля, из похода на гору Цей-Хох. Мужчина не зарегистрировал свой маршрут в МЧС России.
"В четверг спасатели обнаружили тело альпиниста в верхней части ледника Кайсар в районе северо-западного склона горы Цей-Хох. Предположительно молодой человек сорвался со склона во время восхождения на вершину горы. Спасатели начали транспортировку тела к месту возможной посадки вертолёта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вылет к месту происшествия намечен на 6.00 пятницы. "Если погода не позволит задействовать воздушное судно, группа спасателей транспортирует тело на равнину. С родственниками погибшего альпиниста работают психологи МЧС России. К проведению работ привлечено 10 спасателей", - добавили в ГУ МЧС по Северной Осетии.