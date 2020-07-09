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В Северной Осетии нашли тело пропавшего в горах туриста
Спасатели нашли тело туриста из Владикавказа, пропавшего в горах Северной Осетии, предположительно он сорвался со склона, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:51
республика северная осетия - алания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владикавказ
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владикавказ, происшествия

В Северной Осетии нашли тело пропавшего в горах туриста

21:51 09.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЯТИГОРСК, 9 июл - РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста из Владикавказа, пропавшего в горах Северной Осетии, предположительно он сорвался со склона, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, поиски туриста начались утром 7 июля. Сообщалось, что мужчина не вернулся в назначенный срок - 6 июля, из похода на гору Цей-Хох. Мужчина не зарегистрировал свой маршрут в МЧС России.
"В четверг спасатели обнаружили тело альпиниста в верхней части ледника Кайсар в районе северо-западного склона горы Цей-Хох. Предположительно молодой человек сорвался со склона во время восхождения на вершину горы. Спасатели начали транспортировку тела к месту возможной посадки вертолёта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вылет к месту происшествия намечен на 6.00 пятницы. "Если погода не позволит задействовать воздушное судно, группа спасателей транспортирует тело на равнину. С родственниками погибшего альпиниста работают психологи МЧС России. К проведению работ привлечено 10 спасателей", - добавили в ГУ МЧС по Северной Осетии.
Сотрудники МЧС РФ
6 июля, 08:38Туризм
Камчатские спасатели помогают туристу, у которого отказали ноги
2201501
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Республика Северная Осетия - АланияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладикавказПроисшествия
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