В Северной Осетии нашли тело пропавшего в горах туриста

"В четверг спасатели обнаружили тело альпиниста в верхней части ледника Кайсар в районе северо-западного склона горы Цей-Хох. Предположительно молодой человек сорвался со склона во время восхождения на вершину горы. Спасатели начали транспортировку тела к месту возможной посадки вертолёта", - говорится в сообщении.