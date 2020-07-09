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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200709/1574140156.html
WSJ: нефть может подорожать до 150 долларов за баррель
Нефтяные котировки после волатильного начала года могут подняться выше ста долларов за баррель, а к 2025 году — до 150, допускают аналитики, мнение которых... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-10T08:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
нефть
экономика
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https://ria.ru/20200624/1573382604.html
И дрова тоже до 150 $, и тогда заживем. А забыл почти все китайцы попилили. Ха Ха
33
Jpmorgan - один из владельцев фрс, один из тех кто устроил кризис 1929г (великая депрессия) и 2008г, прибрав к рукам со товарищи большую часть имущества своих сограждан, и огромный кусок мирового финансового пирога. И перед каждым кризисом они прогнозировали беспрецедентный и бесконечный рост экономики, заманивая людей на биржу и в акции. А когда все ценные бумаги стали годиться только для бытовых нужд, только несколько банков (крупнейший среди них джипиморган) оказались в огромном плюсе. Так что вера этим товарищам - путь в нищету.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365307_0:404:2922:2048_1400x0_80_0_0_8ef1e655de6033811058ff7a5badcb9a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, нефть, экономика

WSJ: нефть может подорожать до 150 долларов за баррель

21:49 09.07.2020 (обновлено: 08:36 10.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Нефтяные котировки после волатильного начала года могут подняться выше ста долларов за баррель, а к 2025 году — до 150, допускают аналитики, мнение которых приводит Wall Street Journal.
Причиной такого повышения цен, по их прогнозу, станет снижение инвестиций в добычу углеводородов. "Такое финансовое давление будет значительным. Некоторым производителям будет действительно трудно реализовывать добычу", — отмечает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.
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В апреле американская нефтяная компания ExxonMobil заявила, что из-за низких цен на сырье снизит капитальные расходы на 30 процентов, а эксплуатационные затраты — на 15. Британская BP 1 апреля понизила на четверть прогноз по капитальным расходам.
Сокращение вложений окажет продолжительное влияние на возможности добычи нефти, считает аналитик JPMorgan Кристиан Малек. По его мнению, добыча упадет на пять миллионов баррелей в день — то есть на пять процентов по сравнению с докризисным уровнем. Поэтому, полагает эксперт, к 2030 году потребуются инвестиции в 625 миллиардов долларов, чтобы предложение и спрос достигли баланса, а в итоге цены будут повышаться.
Другие аналитики отмечают, что спрос на сырье восстановится не скоро, так что цены останутся низкими. Большая часть экспертов склоняются к мнению, что котировки еще долго будут находиться на том уровне, который даст производителям возможность извлекать прибыль, добывая нужный для удовлетворения спроса объем углеводородов. При этом пандемия коронавируса усложняет прогнозы: у инвесторов нет уверенности насчет будущих предпочтений потребителей и перехода к более чистым энергоисточникам.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьНефтьЭкономика
Популярные комментарии
И дрова тоже до 150 $, и тогда заживем. А забыл почти все китайцы попилили. Ха Ха
10 июля, 07:24
deni2102
1560408
Jpmorgan - один из владельцев фрс, один из тех кто устроил кризис 1929г (великая депрессия) и 2008г, прибрав к рукам со товарищи большую часть имущества своих сограждан, и огромный кусок мирового финансового пирога. И перед каждым кризисом они прогнозировали беспрецедентный и бесконечный рост экономики, заманивая людей на биржу и в акции. А когда все ценные бумаги стали годиться только для бытовых нужд, только несколько банков (крупнейший среди них джипиморган) оказались в огромном плюсе. Так что вера этим товарищам - путь в нищету.
10 июля, 07:53
Денис Чистов
2610111
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