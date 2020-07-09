WSJ: нефть может подорожать до 150 долларов за баррель

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Нефтяные котировки после волатильного начала года могут подняться выше ста долларов за баррель, а к 2025 году — до 150, допускают аналитики, мнение которых приводит Нефтяные котировки после волатильного начала года могут подняться выше ста долларов за баррель, а к 2025 году — до 150, допускают аналитики, мнение которых приводит Wall Street Journal

Причиной такого повышения цен, по их прогнозу, станет снижение инвестиций в добычу углеводородов. "Такое финансовое давление будет значительным. Некоторым производителям будет действительно трудно реализовывать добычу", — отмечает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

В апреле американская нефтяная компания ExxonMobil заявила, что из-за низких цен на сырье снизит капитальные расходы на 30 процентов, а эксплуатационные затраты — на 15. Британская BP 1 апреля понизила на четверть прогноз по капитальным расходам.

Сокращение вложений окажет продолжительное влияние на возможности добычи нефти, считает аналитик JPMorgan Кристиан Малек. По его мнению, добыча упадет на пять миллионов баррелей в день — то есть на пять процентов по сравнению с докризисным уровнем. Поэтому, полагает эксперт, к 2030 году потребуются инвестиции в 625 миллиардов долларов, чтобы предложение и спрос достигли баланса, а в итоге цены будут повышаться.