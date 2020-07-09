В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов

По мнению авторов инициативы, наказание за проезд на красный свет должно оцениваться не в тысячу, а в пять тысяч рублей. Такую же сумму эксперты рекомендовали взимать за установку заведомо подложных номеров. Сейчас это правонарушение "стоит" две тысячи.

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.

Штрафы за превышение скорости представители организации оценили следующим образом.

В населенном пункте:

— на 40-60 километров в час — две с половиной тысячи рублей (сейчас 500), повторное нарушение — пять тысяч; на 40-60 километров в час — две с половиной тысячи рублей (сейчас 500), повторное нарушение — пять тысяч; — на более 60 километров в час — пять тысяч (сейчас полторы тысячи) или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение — 15 тысяч. на более 60 километров в час — пять тысяч (сейчас полторы тысячи) или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение — 15 тысяч.

Вне населенного пункта:

— на 40-60 километров в час — две с половиной тысячи рублей; на 40-60 километров в час — две с половиной тысячи рублей; — на более 60 километров в час — пять тысяч. на более 60 километров в час — пять тысяч.

Также специалисты рекомендовали наказывать на пять тысяч рублей велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.