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В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:38
петр шкуматов
общероссийский народный фронт
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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петр шкуматов, общероссийский народный фронт, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

21:48 09.07.2020 (обновлено: 22:38 09.07.2020)
134093
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
По мнению авторов инициативы, наказание за проезд на красный свет должно оцениваться не в тысячу, а в пять тысяч рублей. Такую же сумму эксперты рекомендовали взимать за установку заведомо подложных номеров. Сейчас это правонарушение "стоит" две тысячи.
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"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
Штрафы за превышение скорости представители организации оценили следующим образом.
В населенном пункте:
на 40-60 километров в час — две с половиной тысячи рублей (сейчас 500), повторное нарушение — пять тысяч;
на более 60 километров в час — пять тысяч (сейчас полторы тысячи) или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение — 15 тысяч.
Вне населенного пункта:
на 40-60 километров в час — две с половиной тысячи рублей;
на более 60 километров в час — пять тысяч.
Также специалисты рекомендовали наказывать на пять тысяч рублей велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в Кодекс об административных правонарушениях внесли поправки, значительно увеличивающие санкции за нарушение скоростного режима. Они вызвали широкий резонанс и осуждение со стороны автомобилистов. В конце мая в Минюсте заявили, что размер штрафов сохранят на прежнем уровне.
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Петр ШкуматовОбщероссийский народный фронтМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
Популярные комментарии
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9 июля, 22:19
ELEvgeniyLL L
1223001294
За проезд на красный свет вообще следует прав лишать на месяца три
9 июля, 22:16
kkristallovich_r
185330143
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