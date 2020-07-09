https://ria.ru/20200709/1574140123.html
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:48
2020-07-09T22:38
петр шкуматов
общероссийский народный фронт
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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EvgeniyLL L
Это в благодарность за голосование?
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kristallovich_r
За проезд на красный свет вообще следует прав лишать на месяца три
236
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150634/54/1506345493_0:287:2943:1942_1400x0_80_0_0_1de8af2b9d49ae32280ec98765d0a411.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр шкуматов, общероссийский народный фронт, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов
.
По мнению авторов инициативы, наказание за проезд на красный свет должно оцениваться не в тысячу, а в пять тысяч рублей. Такую же сумму эксперты рекомендовали взимать за установку заведомо подложных номеров. Сейчас это правонарушение "стоит" две тысячи.
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
Штрафы за превышение скорости представители организации оценили следующим образом.
—
на 40-60 километров в час — две с половиной тысячи рублей (сейчас 500), повторное нарушение — пять тысяч;
—
на более 60 километров в час — пять тысяч (сейчас полторы тысячи) или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение — 15 тысяч.
—
на 40-60 километров в час — две с половиной тысячи рублей;
—
на более 60 километров в час — пять тысяч.
Также специалисты рекомендовали наказывать на пять тысяч рублей велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в Кодекс об административных правонарушениях внесли поправки, значительно увеличивающие санкции за нарушение скоростного режима. Они вызвали широкий резонанс и осуждение со стороны автомобилистов. В конце мая в Минюсте заявили, что размер штрафов сохранят на прежнем уровне.