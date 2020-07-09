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Посещавший Белый дом журналист заразился коронавирусом
Коронавирус диагностирован у журналиста, посещавшего Белый дом, сообщила в четверг Ассоциация корреспондентов Белого дома. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:42
распространение нового коронавируса
кейли макинани
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кейли макинани, коронавирус covid-19, сша, в мире

Посещавший Белый дом журналист заразился коронавирусом

21:42 09.07.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Коронавирус диагностирован у журналиста, посещавшего Белый дом, сообщила в четверг Ассоциация корреспондентов Белого дома.
По ее заявлению, журналист, имя которого не разглашается, посещал брифинги пресс-секретаря Кейли Макинани 6 и 8 июля, больше нигде в Белом доме он в последнее время не был.
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Белый дом предложил помочь в проведении теста журналистам, которые были на этих брифингах. Врачи, прикомандированные к Белому дому, регулярно тестируют тех журналистов, которые входят в пул Трампа.
В прошлом несколько сотрудников Белого дома заразились коронавирусом и благополучно выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКейли МакинаниКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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