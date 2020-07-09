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Лукашенко раскритиковал слова о "цене суверенитета" Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет и независимость республики не продаются. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:39
россия
александр лукашенко
алексей венедиктов (журналист)
владимир путин
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
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60
россия, александр лукашенко, алексей венедиктов (журналист), владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко раскритиковал слова о "цене суверенитета" Белоруссии

21:37 09.07.2020 (обновлено: 21:39 09.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет и независимость республики не продаются.
"Суверенитет и независимость не продаются", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями СМИ. Фрагмент встречи показал телеканал ОНТ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко
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"Вчера или позавчера в обзоре прочитал, да и наш друг Венедиктов: "вот Лукашенко – это вопрос цены, ну, говорит, так предложите Лукашенко хорошую цену". Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. В гробу карманов нет, сколько бы миллиардов ни было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои принципы, убеждения, идеология. Мне ничего платить не надо", - подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут. Лукашенко подчеркнул, что нет той цены, за которую он может продать свою страну.
Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что располагает подтверждением якобы состоявшегося полтора года назад в Шанхае разговора Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным по объединению двух стран.
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
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РоссияАлександр ЛукашенкоАлексей Венедиктов (журналист)Владимир ПутинБелоруссияВ мире
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