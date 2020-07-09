Лукашенко раскритиковал слова о "цене суверенитета" Белоруссии

"Вчера или позавчера в обзоре прочитал, да и наш друг Венедиктов: "вот Лукашенко – это вопрос цены, ну, говорит, так предложите Лукашенко хорошую цену". Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. В гробу карманов нет, сколько бы миллиардов ни было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои принципы, убеждения, идеология. Мне ничего платить не надо", - подчеркнул белорусский лидер.