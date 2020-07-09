https://ria.ru/20200709/1574139956.html
Лукашенко раскритиковал слова о "цене суверенитета" Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет и независимость республики не продаются. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:37
2020-07-09T21:39
россия
александр лукашенко
алексей венедиктов (журналист)
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белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, алексей венедиктов (журналист), владимир путин, белоруссия, в мире
МИНСК, 9 июл - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что суверенитет и независимость республики не продаются.
"Суверенитет и независимость не продаются", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями СМИ. Фрагмент встречи показал телеканал ОНТ
.
"Вчера или позавчера в обзоре прочитал, да и наш друг Венедиктов: "вот Лукашенко – это вопрос цены, ну, говорит, так предложите Лукашенко хорошую цену". Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. В гробу карманов нет, сколько бы миллиардов ни было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои принципы, убеждения, идеология. Мне ничего платить не надо", - подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут. Лукашенко подчеркнул, что нет той цены, за которую он может продать свою страну.
Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
рассказал, что располагает подтверждением якобы состоявшегося полтора года назад в Шанхае разговора Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным
по объединению двух стран.