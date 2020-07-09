Назван предполагаемый источник загрязнения реки Камы

ПЕРМЬ, 9 июл - РИА Новости. Загрязнение реки Камы в Загрязнение реки Камы в Пермском крае происходит, предположительно, с шламохранилища (склада жидких отходов) "Белое Море" Березниковского содового завода, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

"При визуальном осмотре шламонакопителя "Белое Море" АО "Березниковский содовый завод" установлено место излива стоков из обваловки шламонакопителя в реку Толыч, которая впадает в реку Кама, что является предполагаемым источником загрязнения. Отобраны пробы в месте попадания сточных вод из шламонакопителя в реку Толыч и в фоновом створе", говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты 9 июля проводят обследование береговой линии Камского водохранилища от автомобильного моста до водозабора филиал "Азот" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в Березниках . Запланирован осмотр водовыпусков предприятий. Производится отбор проб в четырех створах, по результатам будет составлен акт обследования.

После получения информации о возможном загрязнении Камы сотрудники ведомства взяли пробы поверхностной воды на ряд показателей: натрий, сухой остаток, хлориды, кальций. По результатам исследований будет сделан вывод о наличии загрязнения водного объекта и количестве загрязняющих веществ.

Ранее " Уралхим ", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, сообщил, что решил остановить работу предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения Камы хлоридами кальция.

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку после появления информации о возможном загрязнении Камы. По данным Роспотребнадзора Пермского края, в пробах воды содержание хлоридов не превышает гигиенический норматив и соответствует требованиям СанПиН.

По информации Росводресурсов, филиал "Азот" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в Березниках является водопользователем и использует речную воду для производственных целей. Забор воды осуществляется из поверхностного водного объекта – части Камского водохранилища на реке Каме.