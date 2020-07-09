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В Белом доме рассказали, когда Трамп опубликует налоговые декларации
Президент США Дональд Трамп обнародует свои налоговые декларации, когда будет закончена их аудиторская проверка, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:32
кейли макинани
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353
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кейли макинани, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире

В Белом доме рассказали, когда Трамп опубликует налоговые декларации

21:32 09.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обнародует свои налоговые декларации, когда будет закончена их аудиторская проверка, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Президент повторял это четыре года: его налоговые декларации находятся на аудите. Когда аудит будет закончен, он их обнародует", - сказала она.
Верховный суд США в четверг отклонил требование конгрессменов от Демократической партии о предоставлении им финансовых документов Трампа, однако поддержал право суда Нью-Йорка получить такие документы.
Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Вчера, 18:20
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
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Кейли МакинаниДональд ТрампНью-Йорк (город)СШАВ мире
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