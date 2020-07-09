В Белом доме рассказали, когда Трамп опубликует налоговые декларации

"Президент повторял это четыре года: его налоговые декларации находятся на аудите. Когда аудит будет закончен, он их обнародует", - сказала она.

Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.