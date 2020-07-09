В ООН выступили за увеличение поставок гумпомощи в Сирию

ООН, 9 июл – РИА Новости. ООН выступает за увеличение объемов трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию , а не сокращение, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

"Нам нужно, чтобы через границу шло больше гумпомощи. Нам не надо, чтобы ее становилось меньше", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, достаточно ли двух пограничных переходов на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи на северо-восток и на север САР.

В Совете Безопасности на этой неделе ведется дискуссия о судьбе двух пограничных переходов "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" на сирийско-турецкой границе в районе Идлиба. По ним с территории Турции в Сирию поступала гуманитарная помощь. Мандат этих КПП истекает 10 июля, поэтому для их дальнейшего функционирования Совбез должен принять соответствующую резолюцию. Однако на этот счет у членов Совета Безопасности есть противоречия.

Бельгия и Германия хотят продлить работу двух КПП на полгода и внесли соответствующую резолюцию на рассмотрение СБ ООН . Россия же выступает за то, чтобы сохранить лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава".

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком ) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией ).

По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил до 10 июля мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи. Это не устраивает западных партнеров по Совбезу.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Теперь, по словам постпреда РФ при ООН, пришло время постепенно сворачивать этот механизм, чтобы заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН 46/182.