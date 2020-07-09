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Дмитрий Песков рассказал на Набсовете АСИ о конкурсах Up Great
Одной из целей технологических конкурсов Up Great является преодоление технологических барьеров, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:16
аси
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аси, агентство стратегических инициатив (аси), российская венчурная компания

Дмитрий Песков рассказал на Набсовете АСИ о конкурсах Up Great

21:16 09.07.2020
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© Фото : Информбюро 20.35 / Артем ГанжаСпецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
© Фото : Информбюро 20.35 / Артем Ганжа
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Одной из целей технологических конкурсов Up Great является преодоление технологических барьеров, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков.
Он выступил на заседании Набсовета АСИ, которое прошло в четверг под председательством президента РФ Владимира Путина.
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Конкурсы инициированы РВК, АСИ и Фондом "Сколково" в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Победители получают крупный денежный приз за демонстрацию понятного и повторяемого решения конкурсного задания перед экспертным жюри и широкой общественностью.
"Одной из наших целей является преодоление технологических барьеров. Для этого был разработан новый формат – технологические конкурсы, с денежным призом. Это когда деньги выдаются не за НИР или НИОКР, а являются наградой за преодоление технологического барьера. Если ты вложил собственные деньги и преодолел барьер в режиме реального времени, то ты получаешь этот приз", - сказал Песков.
Он привел в пример конкурс "Зимний город", который позволил на практике отработать технологии и инфраструктуру использования беспилотных автомобилей в сложных погодных условиях.
"В ходе конкурса случилась интересная вещь – первая в мире пробка из беспилотных автомобилей. В итоге пришлось остановить конкурс на несколько часов, так как эта ситуация никем не прогнозировалась. Пока у вас на улицы выезжает один беспилотник одного производителя, то все нормально. Когда их несколько, то возникает ситуация, которую можно пощупать только вживую, в бою. Поэтому именно такого рода система, которую мы сегодня создаем, она и позволяет формулировать новые правила и новые условия", - рассказал Песков.
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По его словам, в настоящее время идут несколько конкурсов Up Great, в частности, состязания на создание технологий по разработке "чистых зон" для борьбы с коронавирусом, разработке помощника для школьных учителей по проверке сочинений с использованием искусственного интеллекта.
Как отметили в РВК, первые серии технологических конкурсов Up Great в сфере беспилотного транспорта и водородной энергетики "Зимний город" и "Первый элемент" завершились в 2019 году. По итогам "Зимнего города" пять участников продемонстрировали готовность своих беспилотных автомобилей к тестированию в сложных дорожных и погодных условиях. На конкурсе "Первый элемент" разработчики смогли разработать близкие к рекордным показателям энергоемкости установки на водородных топливных элементах для малых беспилотников, которые позволяют обеспечить в пять раз большую длительность полета, чем традиционные аккумуляторы.
В декабре 2019 года стартовал прием заявок на новую серию конкурсов Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ в области искусственного интеллекта с призовым фондом 200 миллионов рублей.
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