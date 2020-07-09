Дмитрий Песков рассказал на Набсовете АСИ о конкурсах Up Great

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Одной из целей технологических конкурсов Up Great является преодоление технологических барьеров, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" Одной из целей технологических конкурсов Up Great является преодоление технологических барьеров, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков.

Он выступил на заседании Набсовета АСИ, которое прошло в четверг под председательством президента РФ Владимира Путина.

Конкурсы инициированы РВК, АСИ и Фондом "Сколково" в рамках реализации Национальной технологической инициативы. Победители получают крупный денежный приз за демонстрацию понятного и повторяемого решения конкурсного задания перед экспертным жюри и широкой общественностью.

"Одной из наших целей является преодоление технологических барьеров. Для этого был разработан новый формат – технологические конкурсы, с денежным призом. Это когда деньги выдаются не за НИР или НИОКР, а являются наградой за преодоление технологического барьера. Если ты вложил собственные деньги и преодолел барьер в режиме реального времени, то ты получаешь этот приз", - сказал Песков.

Он привел в пример конкурс "Зимний город", который позволил на практике отработать технологии и инфраструктуру использования беспилотных автомобилей в сложных погодных условиях.

"В ходе конкурса случилась интересная вещь – первая в мире пробка из беспилотных автомобилей. В итоге пришлось остановить конкурс на несколько часов, так как эта ситуация никем не прогнозировалась. Пока у вас на улицы выезжает один беспилотник одного производителя, то все нормально. Когда их несколько, то возникает ситуация, которую можно пощупать только вживую, в бою. Поэтому именно такого рода система, которую мы сегодня создаем, она и позволяет формулировать новые правила и новые условия", - рассказал Песков.

По его словам, в настоящее время идут несколько конкурсов Up Great, в частности, состязания на создание технологий по разработке "чистых зон" для борьбы с коронавирусом, разработке помощника для школьных учителей по проверке сочинений с использованием искусственного интеллекта.

Как отметили в РВК, первые серии технологических конкурсов Up Great в сфере беспилотного транспорта и водородной энергетики "Зимний город" и "Первый элемент" завершились в 2019 году. По итогам "Зимнего города" пять участников продемонстрировали готовность своих беспилотных автомобилей к тестированию в сложных дорожных и погодных условиях. На конкурсе "Первый элемент" разработчики смогли разработать близкие к рекордным показателям энергоемкости установки на водородных топливных элементах для малых беспилотников, которые позволяют обеспечить в пять раз большую длительность полета, чем традиционные аккумуляторы.