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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574139424.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11,8 миллиона
Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 11,8 миллиона, свыше 545 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, воз, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11,8 миллиона

21:14 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 11,8 миллиона, свыше 545 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 11 874 226, скончался 545 481 пациент с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 204 967 новых случаев заражения COVID-19 и 5 575 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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