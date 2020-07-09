https://ria.ru/20200709/1574139201.html
Восстановление участка Волоколамского шоссе идет с опережением
Работы по восстановлению участка Волоколамского шоссе над рекой Городнянка в Рузе, пострадавшего от прорыва дамбы, идут с опережением, дорогу планируется... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:07
2020-07-09T21:07
новости подмосковья
алексей гержик
руза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574113426_0:106:3072:1834_1400x0_80_0_0_635e56b252ad2a1934b21225e3d3e365.jpg
https://ria.ru/20200709/1574092435.html
https://realty.ria.ru/20200709/1574114023.html
руза
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574113426_0:106:3072:1834_1400x0_80_0_0_635e56b252ad2a1934b21225e3d3e365.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574113426_234:0:2965:2048_1400x0_80_0_0_67f3f37cf8054a3a3a54bfa1f5816c33.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574113426_575:0:2623:2048_1400x0_80_0_0_df8e0303c87f5cfa372f51db695e2d24.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей гержик, руза
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Работы по восстановлению участка Волоколамского шоссе над рекой Городнянка в Рузе
, пострадавшего от прорыва дамбы, идут с опережением, дорогу планируется открыть в пятницу, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
.
"Планируем завершить восстановление дороги через речку сегодня в ночь и открыть ее. Утром все было разрушено. Также приступили к восстановлению и муниципальной дороги", - сказал Гержик, слова которого приводит пресс-служба облправительства.
В настоящее время на участке шоссе меняют основание. Идет отсыпка песка, формирование откосной части под тротуар, прочищено русло реки. Также заготовлен щебень под дорожную одежду. На участок прибыла техника для последующей укладки асфальтового покрытия.
Из-за чрезвычайного происшествия полностью прекращено движение по следующим участкам автодорог: участок Волоколамское шоссе в городе Руза, улицы Городянская и Красноармейская, участок улицы Красная. Автомобилистам предлагается альтернативный объездной путь по маршруту деревня Ракитино - поселок Гидроузел - деревня Палашкино - деревня Сытьково - деревня Брыньково. Для перевозки жителей выделены автобусы, отметили в пресс-службе.
Вечером 8 июля в результате сильных дождей в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков. Пострадали пять частных домов. С места ЧП были эвакуированы 52 человека, в том числе семь детей. Из-за прорыва дамбы была разрушена одна полоса дороги по Волоколамскому шоссе.