Восстановление участка Волоколамского шоссе идет с опережением

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению участка Волоколамского шоссе над рекой Городнянка в Работы по восстановлению участка Волоколамского шоссе над рекой Городнянка в Рузе , пострадавшего от прорыва дамбы, идут с опережением, дорогу планируется открыть в пятницу, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик

"Планируем завершить восстановление дороги через речку сегодня в ночь и открыть ее. Утром все было разрушено. Также приступили к восстановлению и муниципальной дороги", - сказал Гержик, слова которого приводит пресс-служба облправительства.

В настоящее время на участке шоссе меняют основание. Идет отсыпка песка, формирование откосной части под тротуар, прочищено русло реки. Также заготовлен щебень под дорожную одежду. На участок прибыла техника для последующей укладки асфальтового покрытия.

Из-за чрезвычайного происшествия полностью прекращено движение по следующим участкам автодорог: участок Волоколамское шоссе в городе Руза, улицы Городянская и Красноармейская, участок улицы Красная. Автомобилистам предлагается альтернативный объездной путь по маршруту деревня Ракитино - поселок Гидроузел - деревня Палашкино - деревня Сытьково - деревня Брыньково. Для перевозки жителей выделены автобусы, отметили в пресс-службе.