Глава Пентагона не получал докладов о "сговоре" России с талибами

На вопрос, проинформировал бы он президента США, если бы получил такой доклад, министр сказал: "Если бы это был достоверный доклад, это важно - достоверный, который бы содержал такие слова, его бы довели до меня… для принятия действий, и мы бы предприняли межведомственные действия в ответ на это".