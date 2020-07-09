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Глава Пентагона не получал докладов о "сговоре" России с талибами
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал докладов о "вознаграждении", которое якобы выплачивала Россия афганским талибам за нападения на американских... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:04
россия
марк эспер
дональд трамп
министерство обороны сша
дмитрий песков
афганистан
талибан
сша
в мире
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россия, марк эспер, дональд трамп, министерство обороны сша, дмитрий песков, афганистан, талибан, сша, в мире

Глава Пентагона не получал докладов о "сговоре" России с талибами

21:04 09.07.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не получал докладов о "вознаграждении", которое якобы выплачивала Россия афганским талибам за нападения на американских солдат.
"Насколько я помню, я не получал докладов, в которых было бы слово "вознаграждение", - сказал Эспер на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США.
На вопрос, проинформировал бы он президента США, если бы получил такой доклад, министр сказал: "Если бы это был достоверный доклад, это важно - достоверный, который бы содержал такие слова, его бы довели до меня… для принятия действий, и мы бы предприняли межведомственные действия в ответ на это".
Эспер подчеркнул, что и без таких сообщений Пентагон уделяет повышенное внимание защите своих военнослужащих.
Американские военные на юго-востоке Афганистана
8 июля, 05:01
В командовании США усомнились в "сговоре России с талибами"
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет, а Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью.
Трамп при этом заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
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2 июля, 11:34
В СФ ответили на статью NYT о посреднике в "сговоре" России с талибами
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РоссияМарк ЭсперДональд ТрампМинистерство обороны СШАДмитрий ПесковАфганистанТалибанСШАВ мире
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