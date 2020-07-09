Мурашко рассказал, как будут использовать больницы для COVID-19

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Построенные во время пандемии коронавируса больницы будут использоваться и после нее, в том числе они будут востребованы в период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Больничная сеть, которая формируется, она однозначно будет использоваться для оказания помощи. Внебольничная пневмония существует как заболевание и вне зависимо от коронавирусной инфекции … и эти учреждения однозначно будут востребованы для оказания помощи при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ, зимний период всегда накладывает определенные обязательства на сеть, и как раз, чтобы вывести эту категорию пациентов из больниц общего профиля, они будут крайне необходимы", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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