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https://ria.ru/20200709/1574138806.html
Мурашко рассказал, как будут использовать больницы для COVID-19
Построенные во время пандемии коронавируса больницы будут использоваться и после нее, в том числе они будут востребованы в период подъёма заболеваемости гриппом РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко рассказал, как будут использовать больницы для COVID-19

21:00 09.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Построенные во время пандемии коронавируса больницы будут использоваться и после нее, в том числе они будут востребованы в период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Больничная сеть, которая формируется, она однозначно будет использоваться для оказания помощи. Внебольничная пневмония существует как заболевание и вне зависимо от коронавирусной инфекции … и эти учреждения однозначно будут востребованы для оказания помощи при подъеме заболеваемости гриппом, ОРВИ, зимний период всегда накладывает определенные обязательства на сеть, и как раз, чтобы вывести эту категорию пациентов из больниц общего профиля, они будут крайне необходимы", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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