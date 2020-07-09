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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574138672.html
В Израиле за сутки зафиксировали более 1,6 тысячи случаев COVID-19
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1650 за сутки и достигло 34 825, еще четыре пациента с таким диагнозом скончались,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле за сутки зафиксировали более 1,6 тысячи случаев COVID-19

20:55 09.07.2020
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© REUTERS / Ronen ZvulunМальчики смотрят на полицейского, который работает на въезде в еврейское поселение Бейтар-Иллит, закрытое после новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19)
Мальчики смотрят на полицейского, который работает на въезде в еврейское поселение Бейтар-Иллит, закрытое после новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19)
© REUTERS / Ronen Zvulun
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1650 за сутки и достигло 34 825, еще четыре пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 348, сообщает министерство здравоохранения.
По данным ведомства, число больных на текущий момент составляет 16 025. В тяжелом состоянии находятся 122 пациента, из них 39 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 452 человека уже выздоровели.
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое.
В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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