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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
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Тульская область вошла в ТОП-3 инвестрейтинга регионов РФ
Тульская область, привлекшая за 5 лет в регион 600 миллиардов рублей инвестиций, заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:57
тульская область
агентство стратегических инициатив (аси)
тульская область
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РИА Новости
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60
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агентство стратегических инициатив (аси), тульская область

Тульская область вошла в ТОП-3 инвестрейтинга регионов РФ

21:57 09.07.2020
60
© Фото пресс-службы правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании наблюдательного совета АСИ
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании наблюдательного совета АСИ
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
ТУЛА, 9 июл - РИА Новости. Тульская область, привлекшая за 5 лет в регион 600 миллиардов рублей инвестиций, заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 2020, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Результаты рейтинга были озвучены в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В заседании принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
По словам собеседника агентства, Тульская область в течение последних лет входит в число регионов-лидеров с уровнем повышенной комфортности ведения бизнеса. В этом году регион занял третье место в рейтинге, поднявшись на три строчки в сравнении с прошлым годом.
"За прошлый год мы существенно прибавили в стройке, финансовой и налоговой поддержке и регистрации прав. Это не осталось незамеченным инвесторами. Объем инвестиций в регион в прошлом году составил около 178 миллиардов рублей, рост почти на 9%. Доля инвестиций в ВРП составила 27%. А всего с 2016 года в Тульскую область инвестировано около 600 миллиардов рублей", - привели в пресс-службе слова Алексея Дюмина.
Глава региона также отметил, что работа в условиях пандемии потребовала оперативных решений. Благодаря поддержке правительства РФ и АСИ в Тульской области около 900 компаний получили льготное и беспроцентное кредитование на восстановление деятельности и выплату зарплат на сумму около 1,7 миллиарда рублей. Кредитными каникулами воспользовались более 500 предпринимателей. Субсидии на зарплату получили 11 тысяч предпринимателей, а 19 тысяч освобождены от уплаты налогов за второй квартал.
С первых дней ограничений в тесном взаимодействии с бизнесом правительством области разработаны и приняты три пакета мер региональной поддержки, отметил губернатор.
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"Эти меры востребованы предпринимателями. Их разработке способствовала созданная Агентством цифровая платформа "Смартека". Она объединила лучшие зарубежные и российские практики. Благодаря ей и мы делимся своими решениями. В это непростое для экономики время Агентство проявило себя как гибкий и важный для наших предпринимателей и субъектов институт развития", - сказал Дюмин.
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Тульская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)Тульская область
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