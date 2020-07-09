Тульская область вошла в ТОП-3 инвестрейтинга регионов РФ

ТУЛА, 9 июл - РИА Новости. Тульская область , привлекшая за 5 лет в регион 600 миллиардов рублей инвестиций, заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 2020, составленном Агентством стратегических инициатив ( АСИ ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Результаты рейтинга были озвучены в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В заседании принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам собеседника агентства, Тульская область в течение последних лет входит в число регионов-лидеров с уровнем повышенной комфортности ведения бизнеса. В этом году регион занял третье место в рейтинге, поднявшись на три строчки в сравнении с прошлым годом.

"За прошлый год мы существенно прибавили в стройке, финансовой и налоговой поддержке и регистрации прав. Это не осталось незамеченным инвесторами. Объем инвестиций в регион в прошлом году составил около 178 миллиардов рублей, рост почти на 9%. Доля инвестиций в ВРП составила 27%. А всего с 2016 года в Тульскую область инвестировано около 600 миллиардов рублей", - привели в пресс-службе слова Алексея Дюмина.

Глава региона также отметил, что работа в условиях пандемии потребовала оперативных решений. Благодаря поддержке правительства РФ и АСИ в Тульской области около 900 компаний получили льготное и беспроцентное кредитование на восстановление деятельности и выплату зарплат на сумму около 1,7 миллиарда рублей. Кредитными каникулами воспользовались более 500 предпринимателей. Субсидии на зарплату получили 11 тысяч предпринимателей, а 19 тысяч освобождены от уплаты налогов за второй квартал.

С первых дней ограничений в тесном взаимодействии с бизнесом правительством области разработаны и приняты три пакета мер региональной поддержки, отметил губернатор.