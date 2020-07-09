Богданов обсудил с послом Ирана Палестину и Ливию

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с упором на перспективы урегулирования палестинской проблемы на основе принципов международного права и поиска решения военно-политического конфликта в Ливии в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства", - сообщили в министерстве.