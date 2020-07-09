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Богданов обсудил с послом Ирана Палестину и Ливию
Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в России Каземом... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:45
казем джалали
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
ближний восток
михаил богданов
триполи
ливия
палестина
иран
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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казем джалали, обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, ближний восток, михаил богданов, триполи, ливия, палестина, иран, в мире

Богданов обсудил с послом Ирана Палестину и Ливию

20:45 09.07.2020
184
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в России Каземом Джалали перспективы урегулирования палестинской проблемы и поиска решения конфликта в Ливии, говорится в сообщении МИД РФ.
Богданов принял Джалали 9 июля по его просьбе.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с упором на перспективы урегулирования палестинской проблемы на основе принципов международного права и поиска решения военно-политического конфликта в Ливии в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства", - сообщили в министерстве.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
8 июля, 21:55
Глава МИД Египта заявил о возвращении ИГ* в Ливию
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Казем ДжалалиОбострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарБлижний ВостокМихаил БогдановТриполиЛивияПалестинаИранВ мире
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