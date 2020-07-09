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Мурашко заявил об отсутствии доказательств связи коронавируса и бесплодия
Прямых данных о том, что коронавирус ведет к бесплодию, нет, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко заявил об отсутствии доказательств связи коронавируса и бесплодия

20:43 09.07.2020 (обновлено: 21:54 09.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прямых данных о том, что коронавирус ведет к бесплодию, нет, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Таких данных впрямую, что (коронавирус - ред.) ведет к бесплодию, на сегодня нет. Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникает воспалительное заболевание, но на сегодня это только первые такие исследования, часть из них уже отозвали свои материалы для доработки", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что специалисты-репродуктологи, акушеры-гинекологи и андрологи внимательно следят за развитием этой ситуации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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