Мурашко заявил об отсутствии доказательств связи коронавируса и бесплодия

"Таких данных впрямую, что (коронавирус - ред.) ведет к бесплодию, на сегодня нет. Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникает воспалительное заболевание, но на сегодня это только первые такие исследования, часть из них уже отозвали свои материалы для доработки", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".