https://ria.ru/20200709/1574137565.html
Мурашко заявил об отсутствии доказательств связи коронавируса и бесплодия
Прямых данных о том, что коронавирус ведет к бесплодию, нет, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:43
2020-07-09T21:54
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общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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