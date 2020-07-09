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Тамбовская область
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В Тамбовской области началась подготовка к акции "Бессмертный полк"
В Тамбовской области разрешено проведение акции "Бессмертный полк", которая пройдет 26 июля при соблюдении норм социального дистанцирования, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:39
тамбовская область
общество
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РИА Новости
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60
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60
общество

В Тамбовской области началась подготовка к акции "Бессмертный полк"

20:39 09.07.2020
37
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 9 июл – РИА Новости. В Тамбовской области разрешено проведение акции "Бессмертный полк", которая пройдет 26 июля при соблюдении норм социального дистанцирования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, этому решению способствовал очередной этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Поскольку пандемия идет на спад, было принято решение провести акцию "Бессмертный полк" при условии соблюдения гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метра. Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Никитин.
"Шествие на Тамбовщине, как и по всей России, состоится 26 июля. Ежегодно "Бессмертный полк" объединяет десятки тысяч жителей области, которые хранят память о своих родственниках-героях. Глава региона Александр Никитин поддерживает акцию с первого года ее проведения на Тамбовщине. Он проходит весь маршрут вместе со своей семьей. Ранее, на встрече с представителями патриотических объединений, он одобрил идею добровольцев движения "Волонтёры Победы" провести шествие в Тамбове по новому маршруту - от памятника Зое Космодемьянской до парка Победы", - сказал представитель пресс-службы.
Участники акции Бессмертный полк в Петропавловске-Камчатском
4 июля, 09:53
Военные и не только. Стало известно, кто пройдет в "Бессмертном полку"
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