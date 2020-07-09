В Тамбовской области началась подготовка к акции "Бессмертный полк"

По его словам, этому решению способствовал очередной этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Поскольку пандемия идет на спад, было принято решение провести акцию "Бессмертный полк" при условии соблюдения гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метра. Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Никитин.

"Шествие на Тамбовщине, как и по всей России, состоится 26 июля. Ежегодно "Бессмертный полк" объединяет десятки тысяч жителей области, которые хранят память о своих родственниках-героях. Глава региона Александр Никитин поддерживает акцию с первого года ее проведения на Тамбовщине. Он проходит весь маршрут вместе со своей семьей. Ранее, на встрече с представителями патриотических объединений, он одобрил идею добровольцев движения "Волонтёры Победы" провести шествие в Тамбове по новому маршруту - от памятника Зое Космодемьянской до парка Победы", - сказал представитель пресс-службы.