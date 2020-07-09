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В МИД назвали данные о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом
Сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:47
россия
александр вучич
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сербия
белград (город)
в мире
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Просто сы пытаемся помочь странам у которых все плохо. Не Германии же нам помогать например, они и без нас справляются.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, александр вучич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сербия, белград (город), в мире

В МИД назвали данные о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом

20:33 09.07.2020 (обновлено: 23:47 09.07.2020)
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкПолицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД.
По мнению представителей внешнеполитического ведомства, подобные утверждения делают, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
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"Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы", — говорится в комментарии министерства.
Дипломаты отметили, что рассчитывают на скорейшее прекращение насилия и восстановление общественного порядка в Сербии.
Российский посол Александр Боцан-Харченко ранее также назвал обвинения в адрес Москвы русофобскими клише.
Участники протестов в Белграде
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Протесты в Белграде

Во вторник в Белграде начались акции протеста. Недовольство местных жителей вызвала эпидемиологическая ситуация в республике, в частности решение президента Александра Вучича ввести комендантской час с пятницы по понедельник.
По данным службы скорой помощи, при беспорядках минувшей ночью пострадали 36 человек. Вице-мэр города Горан Весич оценил первоначальный ущерб в 127 тысяч евро. Министр обороны страны Александр Вулин предположил, что некоторые протестующие пытаются начать гражданскую войну и захватить власть.
После того как люди вышли на улицы, премьер Ана Брнабич заявила, что власти страны отказались от идеи ввести комендантский час. В итоге в сербской столице запретят собираться группами свыше десяти человек.
По данным местного министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавирусом заразились 17,3 тысячи жителей Сербии, 352 человека умерли.
Президент Сербии Александр Вучич
8 июля, 17:51
Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии
20112471413
Обсудить 38
РоссияАлександр ВучичМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СербияБелград (город)В мире
Популярные комментарии
Почему-то все страны которым хочет помочь Россия находятся в нищете. Злой рок какой-то.
9 июля, 20:43
Павлуша Кукакин
43530393
Просто сы пытаемся помочь странам у которых все плохо. Не Германии же нам помогать например, они и без нас справляются.
9 июля, 20:44
АСАндрей Ст
5250015
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