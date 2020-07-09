https://ria.ru/20200709/1574137267.html
В МИД назвали данные о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом
Сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:33
2020-07-09T23:47
россия
александр вучич
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сербия
белград (город)
в мире
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Павлуша Кукакин
Почему-то все страны которым хочет помочь Россия находятся в нищете. Злой рок какой-то.
147
Андрей Ст
Просто сы пытаемся помочь странам у которых все плохо. Не Германии же нам помогать например, они и без нас справляются.
63
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россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр вучич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сербия, белград (город), в мире
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде
являются "низкопробной заказухой", заявили в МИД.
По мнению представителей внешнеполитического ведомства, подобные утверждения делают, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.
"Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы", — говорится в комментарии министерства.
Дипломаты отметили, что рассчитывают на скорейшее прекращение насилия и восстановление общественного порядка в Сербии.
Российский посол Александр Боцан-Харченко ранее также назвал обвинения в адрес Москвы русофобскими клише.
Протесты в Белграде
Во вторник в Белграде начались акции протеста. Недовольство местных жителей вызвала эпидемиологическая ситуация в республике, в частности решение президента Александра Вучича ввести комендантской час с пятницы по понедельник.
По данным службы скорой помощи, при беспорядках минувшей ночью пострадали 36 человек. Вице-мэр города Горан Весич оценил первоначальный ущерб в 127 тысяч евро. Министр обороны страны Александр Вулин предположил, что некоторые протестующие пытаются начать гражданскую войну и захватить власть.
После того как люди вышли на улицы, премьер Ана Брнабич заявила, что власти страны отказались от идеи ввести комендантский час. В итоге в сербской столице запретят собираться группами свыше десяти человек.
По данным местного министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавирусом заразились 17,3 тысячи жителей Сербии, 352 человека умерли.