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https://ria.ru/20200709/1574137233.html
В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов"
Аргентинские медики используют кислородный шлем, наподобие того, что носят космонавты или водолазы, для лечения больных с COVID-19, сообщил доктор Гильермо... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире

В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов"

20:33 09.07.2020
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© Фото : Hospital FernándezКислородный шлем для лечения вируса COVID-19 в больнице Фернандес в Буэнос-Айресе
Кислородный шлем для лечения вируса COVID-19 в больнице Фернандес в Буэнос-Айресе
© Фото : Hospital Fernández
Кислородный шлем для лечения вируса COVID-19 в больнице Фернандес в Буэнос-Айресе
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июл - РИА Новости. Аргентинские медики используют кислородный шлем, наподобие того, что носят космонавты или водолазы, для лечения больных с COVID-19, сообщил доктор Гильермо Монтиэль, курирующий отделение неинвазивной поддержки больницы Фернандес в Буэнос-Айресе.
"Мы упражнялись в этой технологии с конца марта, в начале апреля у нас были встречи с министром здравоохранения столицы Фернаном Киросом, и уже сейчас мы применяем эту технологию, потому что она показала хорошие результаты", - сообщил он телеканалу TN.
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Шлем имеет кислородную систему, регулировку давления и управляется сотрудниками больницы.
"Это то, чего не хватает пациенту, чтобы его легкие могли раскрыться и он мог легче дышать… Мы хотели бы видеть применение этой системы во всех частных клиниках и государственных больницах", - отметил Монтиэль.
Новая технология позволяет людям выздоравливать быстрее - пациенты, использующие его, проводят в больнице пять дней, а не месяц, как другие. Так, больнице Фернандеса уже удалось освободить 19 коек в интенсивной терапии для новых больных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
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