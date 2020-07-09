Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574137114.html
С рейса Москва — Геленджик сняли курившую на борту пьяную туристку
Полиция сняла с авиарейса "Москва-Геленджик" пьяную женщину, которая курила в самолете, сообщает в четверг управление на транспорте МВД России по ЮФО. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:28
новости - туризм
москва
геленджик
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
https://ria.ru/20200305/1568188190.html
https://ria.ru/20191120/1561167957.html
2
москва
геленджик
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_af8df46a14b4cf1f4ab2be06507f3285.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:1291:1291_1400x0_80_0_0_ff6c3e9cabf9b61c87cd4dbb46fc1db0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, москва, геленджик, происшествия

С рейса Москва — Геленджик сняли курившую на борту пьяную туристку

20:28 09.07.2020
1432
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Полиция сняла с авиарейса "Москва-Геленджик" пьяную женщину, которая курила в самолете, сообщает в четверг управление на транспорте МВД России по ЮФО.
По данным ведомства, сообщение о женщине, нарушающей общественный порядок на борту московского рейса, поступило сотрудникам транспортной полиции Геленджика от представителя авиакомпании. Бортпроводник сообщил, что к самолету "Москва-Геленджик", который идет на посадку, требуется наряд полиции.
Женщины устроили дебош в кафе на станции Барабинск из-за запрета пить в нем пиво
5 марта, 13:00
Четыре женщины едва не разгромили вокзальное кафе за запрет пить пиво
"Во время полета женщина решила покурить в туалетной комнате, но была замечена стюардессой. Бортпроводник обратился к пассажирке с просьбой подписать акт о нарушении норм, правил и процедур авиационной безопасности на объектах и рейсах авиакомпании, но она отказалась", - говорится в сообщении.
По прибытию самолета в аэропорт города-курорта, женщину ждал наряд патрульно-постовой службы полиции. Она была доставлена в дежурную часть Геленджикского линейного отдела полиции, а затем направлена на медицинское освидетельствование, которое показало, что 43-летняя гостья курорта была пьяна.
"В аэропорту Геленджик с московского рейса сотрудники транспортной полиции сняли курильщицу... Она привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и статьей "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", - говорится в сообщении.
Стоп-кадр шоу Пацанки
20 ноября 2019, 16:09
В Пулково задержали за дебош участницу шоу "Пацанки"
5061123
Обсудить 2
Новости - ТуризмМоскваГеленджикПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили сотрудников украинской полиции
Украина выдворила криминального авторитета по прозвищу Дед
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
В комиссии Госдумы ответили на предложение Венедиктова "принять таблетку"
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Источник рассказал о допросе Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Адвокат попросил привлечь Фургала по делу о пожаре в палаточном лагере
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
В МИД назвали данные о "российском следе" в беспорядках в Сербии вбросом
Кислородный шлем для лечения вируса COVID-19 в больнице Фернандес в Буэнос-Айресе
В Аргентине для лечения коронавируса используют "шлем космонавтов"
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров призвал помешать Apple и Google "собирать налог с человечества"
Владимир Зеленский
Зеленский продал дом в Киевской области
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
СК допросил Фургала по делу об организации убийств и покушении
Актер Михаил Ефремов
Семья Ефремова готовится к худшему, заявила его подруга
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Северной Осетии нашли тело пропавшего в горах туриста
Приборная панель автомобиля
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мурашко рассказал, как будут использовать больницы для COVID-19
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
Вице-президент Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08Власти оценили состояние газового оборудования в доме под Кировом
09:07Более 170 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
09:03В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
Лента новостейМолния