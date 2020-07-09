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В России более 7,2 тысячи военных вылечились от коронавируса
Более 7,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 94 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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В России более 7,2 тысячи военных вылечились от коронавируса

20:26 09.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 7,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 94 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 94 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7252 человек", - говорится в сообщении.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 853.
На 9 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1238 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 270 военных.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 712 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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