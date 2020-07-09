В России более 7,2 тысячи военных вылечились от коронавируса

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 7,2 тысячи российских военных вылечились от Более 7,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса , за сутки выздоровели 94 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 94 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7252 человек", - говорится в сообщении.

Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 853.

На 9 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1238 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 270 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 712 человек.

В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.