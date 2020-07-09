https://ria.ru/20200709/1574136769.html
Источник рассказал о допросе Фургала
Допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении на убийство, закончился в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:21
2020-07-09T20:27
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574109986.html
2
москва
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
2020-07-09T20:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия