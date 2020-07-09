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Источник рассказал о допросе Фургала
Допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении на убийство, закончился в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:27
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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москва
хабаровский край
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РИА Новости
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Новости
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Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Источник рассказал о допросе Фургала

20:21 09.07.2020 (обновлено: 20:27 09.07.2020)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении на убийство, закончился в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Фургала допросили", - сказал собеседник агентства. По его словам, допрос продолжался шесть часов.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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