СК допросил Фургала по делу об организации убийств и покушении

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ допросил губернатора Хабаровского края Следственный комитет РФ допросил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в качестве обвиняемого по делу об организации убийств и покушении, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

"Фургал допрошен в качестве обвиняемого", - сказала она журналистам.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.