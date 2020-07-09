https://ria.ru/20200709/1574136624.html
СК допросил Фургала по делу об организации убийств и покушении
Следственный комитет РФ допросил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в качестве обвиняемого по делу об организации убийств и покушении, сообщила... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:15
2020-07-09T20:34
уголовное дело сергея фургала
светлана петренко
сергей фургал
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
2020-07-09T20:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, светлана петренко, сергей фургал, происшествия
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Следственный комитет РФ допросил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
в качестве обвиняемого по делу об организации убийств и покушении, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
.
"Фургал допрошен в качестве обвиняемого", - сказала она журналистам.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).