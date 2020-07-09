https://ria.ru/20200709/1574136582.html
Мурашко рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса на добровольцах
Испытание вакцины от коронавируса в России на добровольцах идет штатно, они переносят вакцину неплохо, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:16
2020-07-09T20:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество