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Мурашко рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса на добровольцах
Испытание вакцины от коронавируса в России на добровольцах идет штатно, они переносят вакцину неплохо, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:30
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса на добровольцах

20:16 09.07.2020 (обновлено: 20:30 09.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Испытание вакцины от коронавируса в России на добровольцах идет штатно, они переносят вакцину неплохо, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Все клинические исследования на добровольцах идут в штатном режиме, сегодня испытывается на двух площадках вакцина … Мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо, финальные результаты можно будет озвучить, конечно, когда все будет завершено и подведены итоги, статистические в том числе, лабораторные и так далее", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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