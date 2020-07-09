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Распространение нового коронавируса
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Мурашко рассказал о перспективах российских вакцин от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассчитывает, что до промышленного производства в России дойдет не менее 3-4 вакцин от коронавируса, всего отмечено 17 РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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Мурашко рассказал о перспективах российских вакцин от коронавируса

20:15 09.07.2020 (обновлено: 20:26 09.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассчитывает, что до промышленного производства в России дойдет не менее 3-4 вакцин от коронавируса, всего отмечено 17 перспективных вакцин.
"Те (вакцины), которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, над ними более углубленно ведется работа. Думаю, что до промышленного производства дойдет, конечно, чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории РФ", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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