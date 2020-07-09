Мурашко рассказал о перспективах российских вакцин от коронавируса

"Те (вакцины), которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, над ними более углубленно ведется работа. Думаю, что до промышленного производства дойдет, конечно, чуть меньше, но мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории РФ", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".