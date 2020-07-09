https://ria.ru/20200709/1574136539.html
Мурашко рассказал о перспективах российских вакцин от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассчитывает, что до промышленного производства в России дойдет не менее 3-4 вакцин от коронавируса, всего отмечено 17 РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:15
2020-07-09T20:26
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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