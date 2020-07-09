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"Русские Витязи" получили четыре истребителя Су-35С
Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" получила на вооружение четыре многоцелевых истребителя Су-35С, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:13
су-35с
русские витязи
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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су-35с, русские витязи, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

"Русские Витязи" получили четыре истребителя Су-35С

20:13 09.07.2020
790
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Самолет Су-35С. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" получила на вооружение четыре многоцелевых истребителя Су-35С, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Четыре новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили на вооружение авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее экипажи авиагруппы прошли переучивание на новый тип авиационной техники в Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.
"Впервые самолеты Су-35С вошли в состав авиагруппы "Русские Витязи" в ноябре 2019 года. В 2016 году на вооружении авиагруппы поступили истребители Су-30СМ. В настоящий момент авиационная группа высшего пилотажа полностью укомплектована современными образцами авиационной техники", - сообщают в военном ведомстве.
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Су-35СРусские ВитязиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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