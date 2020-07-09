"Русские Витязи" получили четыре истребителя Су-35С

"Четыре новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили на вооружение авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее экипажи авиагруппы прошли переучивание на новый тип авиационной техники в Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.