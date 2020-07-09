"Русские Витязи" получили четыре истребителя Су-35С

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" получила на вооружение четыре многоцелевых истребителя Су-35С, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Четыре новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили на вооружение авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее экипажи авиагруппы прошли переучивание на новый тип авиационной техники в Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.
"Впервые самолеты Су-35С вошли в состав авиагруппы "Русские Витязи" в ноябре 2019 года. В 2016 году на вооружении авиагруппы поступили истребители Су-30СМ. В настоящий момент авиационная группа высшего пилотажа полностью укомплектована современными образцами авиационной техники", - сообщают в военном ведомстве.