В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

Авторы документа поясняют, что в соответствии с действующим законодательством федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается территориальными органами Пенсионного фонда РФ, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ и не превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.