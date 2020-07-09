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В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии
Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодовой величины... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T20:10
россия
госдума рф
общество
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РИА Новости
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россия, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

20:10 09.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы документа поясняют, что в соответствии с действующим законодательством федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается территориальными органами Пенсионного фонда РФ, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ и не превышающей величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.
При этом авторы проекта отмечают, что ежегодно прожиточный минимум пенсионера на порядок ниже среднегодового прожиточного минимума на душу населения, используемого при определении уровня бедности.
"Данный законопроект направлен на внесение изменений в порядок определения вышеуказанной федеральной социальной доплаты к пенсии и закрепления ее на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, сложившейся в субъекте Российской Федерации за предыдущий год", - говорится в документе.
В случае принятия законопроекта, изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.
Здание Государственной Думы РФ
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